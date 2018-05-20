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Быстрые способы сбросить вес, доказанные наукой
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Быстрые способы сбросить вес, доказанные наукой 

Don't Panic 29 минут назад
Фото: Don't Panic
Лишний вес становится настоящей проблемой последнего десятилетия. Держать себя в форме, или же похудеть, очень сложно — против вас будет играть целая команда профессиональных маркетологов, фуд-стилистов и психологов. Продуктовые корпорации тратят миллионы долларов на исследования влияния цвета, размера, запаха упаковки. Обратите внимание на выкладку товара в супермаркете: вы оказываетесь в ловушке, как только переступаете порог магазина. По счастью, психологи обнаружили и несколько трюков, призванных помочь подавить навязанное чувство голода. Попробуйте использовать наши советы в качестве дополнительного средства — результат вас наверняка впечатлит.
Зеркала
Исследования показывают, что люди, которые едят перед зеркалом получают меньше удовольствия от вредной пищи. Как следствие, порции становятся тоже меньше. Здоровая еда перед зеркалом напротив заставляет нас чувствовать удовлетворение. Ученые поняли, что наше отражение заставляет понимать ответственность за выбор продуктов.
Чистота
Организуйте порядок на своей кухне. Уберите подальше снэки, сдобу, печенье и прочие соблазнительные, но вредные для фигуры припасы. С глаз долой — из сердца (точнее, из желудка) вон.
Деньги
Возьмите за правило оплачивать вредную еду только наличными. Во-первых, пока будете доставать и считать деньги — получите время, достаточное, чтобы вернуть самоконтроль. Во-вторых, кэш до сих пор вызывает у человека больше привязанности, чем эфемерные пластиковые карточки. Попробуйте следовать этому правилу и сами увидите снижение количества импульсивных покупок.
Мягкое освещение помогает снизить уровень стресса. Настроение улучшается и вам больше не нужно заедать внезапно наступившее депрессивное состояние горстью сладостей. Согласно исследованию, опубликованному в Psychological Reports, приглушенное освещение снижает количество употребленных калорий на целых 18%.
Удивительно, но разные жанры фильмов оказывают разное воздействие на аппетит. Все мы привыкли к снэкам под хорошее кино — распределяйте нагрузку правильно. Под боевики и приключенческие картины люди склонны есть больше. Приберегите под эти фильмы более здоровую пищу. Смешная комедия отвлекает наше внимание настолько, что мы просто забываем о еде.
Запах мяты усиливает самоконтроль. Так, по крайней мере, заявляют психологи. Исследование на данную тему было опубликовано в журнале Appetite. Группе респондентов предложили нюхать мяту каждые два часа — и люди чувствовали себя менее голодными.
Палочки
Попробуйте перейти на палочки вместо вилки. Еда из тарелки начнет исчезать намного медленнее, что позволит вам быстрее насытиться и получить больше удовольствия от приема пищи.
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