В Москве 21–23 мая можно будет проверить родинки для профилактики меланомы

В филиалах Центра дерматовенерологии и косметологии в столице с 21 по 23 мая с 08:00 до 20:00 можно будет бесплатно проверить родинки для профилактики меланомы и получить консультацию специалиста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи Центра дерматовенерологии и косметологии 21-23 мая приглашают москвичей на бесплатное обследование родинок и образований кожи. Акция приурочена ко Всемирному дню диагностики меланомы», — говорится в сообщении.

Во всех филиалах центра дерматовенерологи и косметологи будут принимать пациентов с 08:00 до 20:00. Участники акции смогут бесплатно получить консультацию дерматовенеролога, обследовать пигментные новообразования, пройти дерматоскопию, записаться на процедуру зонального фотокартирования кожи, получить персональные рекомендации по профилактике меланомы.

Также всех желающих в рамках акции научат правильно загорать и подберут средства для защиты от ультрафиолета.

Получить консультацию могут как жители Москвы, так и россияне из других регионов. Для этого нужна предварительная запись по телефону горячей линии: +7 (800) 200-03-45 или на сайте www.melanomaday.ru. В день консультации нужно взять с собой полис ОМС и паспорт (для детей — свидетельство о рождении).

Меланома относится к самым распространенным типам рака. Она развивается из меланоцитов (пигментных клеток). Под воздействием ультрафиолетового излучения они могут трансформироваться в злокачественные клетки. Изменение родинок — первый сигнал об их возможном перерождении. Если обнаружить это заболевание вовремя, оно излечимо в 90% случаев.

Ежегодно в России диагностируется до 9 тысяч случаев заболеваний меланомой. За 11 лет существования проекта в России обследование прошли 120 тысяч человек.