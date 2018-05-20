Синдром самозванки: почему мы занижаем собственный успех

Люди уверены, что вы хорошо разбираетесь в своём деле, но на самом деле это не так? Никто ещё не догадался, но однажды правда обязательно всплывёт наружу? Кто-то наверняка уже догадывается, но слишком вежлив, чтобы указать вам на это?

Звучит знакомо? Добро пожаловать, у вас синдром самозванки — состояние, когда человек занижает свои успехи, списывает их на удачное стечение обстоятельств, помощь других или считает свои успехи незаслуженно завышенными. Самозванцы редко удовлетворены достигнутым, им нужно делать больше, лучше и ответственней. Это состояние свойственно целеустремлённым людям с высоким уровнем ответственности и низкой самооценкой и присуще многим первоклассным специалистам. Самозванцы особенно прилежны и старательны, они не жалуются, а упорно трудятся и достигают потрясающих результатов. Но благодарности и похвалу Самозванцы воспринимают неохотно. Они действительно уверены, что не сделали ничего особенного.

Отличить синдром самозванца от простой неуверенности в себе очень легко. Неуверенный в себе человек максимально оттягивает начало сложного дела, в то время как Самозванец сделает вид, что всё в порядке, выполнит поручение вовремя и максимально хорошо, но будет оправдываться за то, что «не выложился на полную мощность» и не примет никаких поздравлений с победой.

Женщины больше мужчин подвержены синдрому самозванки. Виной тому — многовековые гендерные ограничения и распространённость стереотипов о женской интеллектуальной состоятельности. Сам термин «Impostor syndrome был введён в 1978 году профессором психологии университета штата Джорджия Паулиной Клэнс и психологом Сюзанной Аймс. Они исследовали поведение и внутреннее состояние более 150 женщин, признанных профессионалами своих областей. Результаты показали, что несмотря на объективные доказательства их компетентности, большая часть участниц не могли адекватно оценить собственные достижения, свои успехи они объясняли удачей, случайностью, невнимательностью коллег, связями, личным обаянием и даже хитростью. Мужчины быстрее распознают влияние на результат внешних факторов, в то время как женщинам кажется, что причины их ошибок кроются только в них самих. Самозванки уверены, что окружающие следят за каждым их действием и только и ждут, когда они ошибутся, чтобы разоблачить их.

Откуда берётся синдром самозванки?

Исследования, последовавшие за работой Паулины Клэнс, показали, что в какой-то период учебной и рабочей деятельности мошенниками чувствуют себя около 70% людей. Даже при условии, что никто никого не обманывает, эти люди чувствуют несоответствие тем высоким результатам, которые им приписывают.

Как говорится, „все мы родом из детства“. Всему виной — ошибки воспитания. Самозванцами склонны считать себя люди, которым в детстве не хватало поддержки родителей. Этих детей постоянно сравнивали с другими и ругали больше, чем хвалили.

Или наоборот, родители настолько щедро одаривали ребёнка званием „самый лучший“, что, чувствуя неискренность, тот стал воспринимать хвалу как проявление вежливости и заботу о его настроении. Вырастая, они не могут объективно оценивать результаты своих действий и вложенные в них силы, поэтому никогда не знают наверняка, достаточно ли хорошо справились с задачей.

Что делать, чтобы избавиться от синдрома самозванки?

Исследователи считают, что в перспективе синдром самозванки плохо влияет на перспективы служебного роста и самооценку человека, не позволяет воплотить собственный потенциал и адаптироваться к новым условиям. Он может влиять на все сферы жизни человека, и тогда стоит обратиться к специалисту. Но чаще всего он проявляется только в моменты активной деятельности, когда человек наиболее уязвим и не может поддерживать свою уверенность в себе. В таком случае вы сможете победить его своими силами.

Для того чтобы бороться с самозванкой внутри вас, нужно чаще её подмечать. Когда вы в следующий раз скажете себе „Мне помогали, моей заслуги здесь нет“, задумайтесь, так ли это на самом деле. Осознанность — первый шаг к решению проблемы.

Разделяйте реальность и ваши мысли. Обнаружив у себя ошибку, вы чувствуете себя глупой. На что самозванка поспешит сообщить вам, что вы сама по себе глупая, и эта ошибка — яркое тому подтверждение. Но ошибаться могут даже самые лучшие специалисты в своих областях, причём порой так, как не ошибаются и новички. Одна ошибка — не показатель вашей общей компетентности.

Помните: вам бы не доверили выполнение этой задачи, если бы не были в вас уверены. Люди не могут быть настолько вежливыми, не могут постоянно заботиться о вашем настроении. Если бы вы не могли справиться с этой задачей, её поручили бы кому-нибудь другому. Чаще всего человек, который восхищается вашими делами, делает это искренне. Верьте людям.

Постарайтесь найти того, с кем вы могли бы обсуждать свои мысли и переживания. Проговорив свои сомнения вслух, вы быстрее поймёте, насколько они не соответствуют действительности. К тому же, зная, что кто-то испытывает такие же чувства, вам будет легче побороть свои собственные страхи.

Приучайте себя к мысли, что вы хороши в своей области. Сначала в это поверить практически невозможно, ведь вы привыкли считать себя ленивой и некомпетентной. Но попробуйте хотя бы сутки останавливать самозванку фразой „Я справлюсь, потому что я хороша!“ Поверьте, результаты вас впечатлят. Со временем вы станете замечать не только свои промахи, но и победы. Устранив синдром самозванки, вы сможете выполнять свою работу ещё лучше, теперь оценивая свои успехи по достоинству.

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