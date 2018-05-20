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Меган Маркл поймали на нецензурной брани во время свадьбы
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Меган Маркл поймали на нецензурной брани во время свадьбы 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Внимательные зрители, следившие за торжественной церемонией бракосочетания британского принца Гарри с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл, заподозрили невесту в использовании бранного слова.
Как уверяют интернет-пользователи, все произошло, когда карета принца и Меган Маркл проезжала через ворота.
«Клянусь, я только что видела, как Меган сказала fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота», — пишет @hannahlouisef.
Пользователь @daztrue также заметил, что невеста выругалась: «Меган произносит „O, fuck“, когда карета въезжает в частную зону аллеи Long Walk. Какой фарс!»
Между тем, британское издание Daily Mail пишет, что Маркл, положив руку на грудь и рассмеявшись, могла сказать «O, wow», восхитившись тем, как много людей пришли поприветствовать молодоженов.
Во время свадьбы произошел и другой конфуз — речь приглашенного принцем и актрисой проповедника шокировала многих гостей.
Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл в субботу стали мужем и женой. Торжественная церемония, в которой приняли участие более 2,6 тыс. человек, состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью Принц Гарри женился на Меган Маркл Квантовая Россия
Женский форум  Ещё 5 источников 
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