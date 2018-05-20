Хамитов предложил создавать в Башкирии «комнаты примирения» 

Опыт создания «комнат примирения» для семей, находящихся на грани развода, необходимо распространить по всей республике, такое предложение озвучил глава Башкирии.
Руководитель региона рассказал, что, к сожалению, растёт число разводов. В Башкирии каждая третья семья, имеющая детей, является неполной.
— Важно активно продвигать проект «Семейная навигация». Сегодня он апробируется пока в семи муниципалитетах, где на сегодняшний день отмечается много разводов, — сказал Рустэм Хамитов. — Опыт открытия так называемых «комнат примирения», где специалисты-медиаторы бесплатно помогают парам в разрешении семейных конфликтов, следует распространить и на остальные муниципалитеты. Вполне понимаем, что иногда молодые люди сгоряча принимают такие необдуманные решения. Не включают разум, не думают о возможных последствиях и разводятся. Конечно, мы, взрослые, старшее поколение, должны всё-таки способствовать тому, чтобы семьи сохранились.