Ещё
Хамитов предложил создавать в Башкирии «комнаты примирения»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хамитов предложил создавать в Башкирии «комнаты примирения» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Опыт создания «комнат примирения» для семей, находящихся на грани развода, необходимо распространить по всей республике, такое предложение озвучил глава Башкирии.
Руководитель региона рассказал, что, к сожалению, растёт число разводов. В Башкирии каждая третья семья, имеющая детей, является неполной.
— Важно активно продвигать проект «Семейная навигация». Сегодня он апробируется пока в семи муниципалитетах, где на сегодняшний день отмечается много разводов, — сказал Рустэм Хамитов. — Опыт открытия так называемых «комнат примирения», где специалисты-медиаторы бесплатно помогают парам в разрешении семейных конфликтов, следует распространить и на остальные муниципалитеты. Вполне понимаем, что иногда молодые люди сгоряча принимают такие необдуманные решения. Не включают разум, не думают о возможных последствиях и разводятся. Конечно, мы, взрослые, старшее поколение, должны всё-таки способствовать тому, чтобы семьи сохранились.
ufa1.ru: последние новости
Цветочные вандалы: уфимцы воруют цветы с клумб Орнаменты в архитектуре Уфы: ищем национальные узоры на зданиях Родную дочь нашла во «ВКонтакте»: из-за ошибки врачей челябинская семья воспитывала девочку из Башкирии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны7
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве59
Орбакайте подозревают в ношении парика
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение