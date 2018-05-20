Хамитов предложил создавать в Башкирии «комнаты примирения»

Опыт создания «комнат примирения» для семей, находящихся на грани развода, необходимо распространить по всей республике, такое предложение озвучил глава Башкирии.

Руководитель региона рассказал, что, к сожалению, растёт число разводов. В Башкирии каждая третья семья, имеющая детей, является неполной.