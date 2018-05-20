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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Удивительная штука — поклонение брачующимся вчерашним. Это можно списать на страсть к шоу, по большому счету. Лошади, перья, шляпы, аромат больших денег и домики для прислуги больше, чем твоя честно заработанная ипотечная квартира. Это ладно. —
Страннее следующий шаг — политический: «вот у них хорошая аристократия, а у нас плохая». Там истинная, а тут «псевдо». Поэтому за свадьбой принца мы следим с умилением, а за карьерными перипетиями детей нашей элиты — с отвращением. И гневно обличаем последних, опираясь на «положительный» пример первых.
Вельфы (Ганноверская династия), Веттины (Саксен-Кобург-Гота\Виндзоры) и Лувены\Ольденбурги (Маунтбаттоны) — фамилии достойные, конечно, но почему они должны быть какими-то примерами и моральными авторитетами, которых надо ставить в пример Патрушевым и Ротенбергам?
Жизненный путь у всех семей этих примерно один. Германские вожди, которым удалось к рубежу тысячелетия оформить свое военное лидерство в наследственную земельную собственность. То есть самые свирепые, жестокие и агрессивные представители своих племен, к тому же смело уничтожавшие традиционный уклад их жизни.
Восхищаться принцем Гарри на основании того, что измазанные с ног до головы кровью Веттины разбивали головы саксонским младенцам о дверные косяки и тем создали прочную основу благосостояния фамилии? Увольте.
Потом — шли годы, смеркалось — они концентрировали власть, собирали земли, воевали друг с другом и императором, защищали императора, делили наделы среди наследников и, утратив былую беспощадность, основывали города и занимались хозяйством. И снова воевали, приняв протестантизм, уже в войнах религиозных, то есть в тех, в которых детей убивали и женщин насиловали не из пошлой жадности, а во имя истинного понимания веры Христовой.
С этим правильным пониманием оказался связан неожиданный поворот.
Протестант курфюрст Пфальцский Фридрих (он был из Виттельсбахов) взял в жены девочку из приличной семьи — английскую принцессу Елизавету, дочь Якова I Стюарта. Жизнь у них была не сильно счастливой — это отдельная история — владений и титулов его лишили, жил он с детьми и женой в изгнании, если не в нищете, то не по-королевски.
Но вот с одной дочкой у него получилось удачно. София в свои юные семьдесят с хвостом и после долгой и достаточно интересной жизни на континенте — была объявлена наследницей своей двоюродной сестры Анны Стюарт. В каковом статусе несколько недель не дотянула до того, чтобы стать самым старым «новым» монархом Великобритании. Так королем стал ее сын Георг Ганноверский.
А олигархии государств Нового времени поняли, что германские фамилии — это племенной скот, который можно и нужно разводить в своих интересах. Стоит — относительно «стабильности» и «преемственности» политической — крайне недорого. Немцев покупали так же, и исходя из той же логики, которой пользуется сегодняшняя элита, чтобы «состарить» и придать «весомости» своему статусу. Дворцы, гербы, позолота и все вот это.
История Ганноверов на английском престоле — история интересная и забавная. В ней было все, кроме личных заслуг и достижений хоть кого то (если не считать таковыми ханжество и лицемерие Виктории, с помощью которого она победила тяжелое наследие веселых времен Регентства).
Ольденбурги, Веттины, Вительсбахи, Вельфы разъезжали по миру от Лиссабона до Афин и от Санкт-Петербурга до Мехико, торговали своими девицами и подряжались в качестве консортов, пока это в двадцатом веке не перестало быть модным.
Сегодня на мой вкус — выглядят все эти королевские свадьбы анахронизмом и пошлостью вне зависимости от изящества шляпок и цвета кожи священника. Чему люди, чьим единственным достоинством является то, что у них на бумажке записана родословная с перечислением имен, начиная с Вельфа I, синьора Равенсбурга могут нас научить?
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавеллы — это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти то что?
А те люди, которые действительно ковали славу династий в дивные средневековые времена — палачи, убийцы, воры и насильники. Да. Люди своего времени, да, читать про них интересно, но на их основании придавать какие-то дополнительные достоинства нынешним благовоспитанным дядям и тетям — странно.
Так что можно сколь угодно долго возмущаться нашей «аристократией», но ставить в пример «аристократию» племенную европейскую — это какая-то глупость. Ну, или сказать по-честному, если, наши еще и выигрывают от такого сравнения. В их пути к успеху хоть что-то было, кроме встречи яйцеклетки и сперматозоида в семье, обложенной правильными бумажками.
Источник: Блог Глеба Кузнецова
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