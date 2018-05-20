Липосакция у звезд: фото до и после

Липосакция — одна из самых распространенных пластических операций в мире. Ежегодно около 20% женщин в России и за рубежом прибегают к такого рода пластике. Звезды обычно первые в списке тех, кто пробуют на себе новинки косметологии и эстетической хирургии. Мы рассмотрим их истории и дадим ответы на самые частые вопросы.

Кортни Лав Слева — 2006 год, справа — 2007 год Актриса и певица прибегала к пластике ради роли в фильме «Народ против Ларри Флинта». Операция прошла успешно, тело Кортни долгое время выглядело стройным и подтянутым. Однако затем звезда снова набрала лишние килограммы и получила дряблую обвисшую кожу. Позже звезда всерьез увлеклась пластикой и, несмотря на наставления хирургов, продолжает эксперименты со внешостью.

Что такое липосакция?

Это пластическая операция, направленная на удаление избытков жировых отложений, не поддающихся коррекции или удалению при помощи других методов (диета, спорт и так далее). Липосакция не является альтернативой каким-либо другим методам похудения.

Слева — 2012 год, справа — 2017 год На пути к фигуре мечты певица мучила себя голодом и изнурительными тренировками, но нужного эффекта все равно не добилась. Тогда Ирина решилась на крайнюю меру — сделать липосакцию. Результат — минус 18 килограммов. В период реабилитации, длящийся в среднем 3-4 недели, певица вернулась к правильному питатнию, перешла на бессолевую диету и стала соблюдать режим дня. Сейчас подписчики Ирины в Instagram часто видят фотографии, на которых она демонстрирует постройневшее тело.

Кому показана липосакция?

Прибегать к липосакции стоит только для удаления жировых ловушек: бока, нижняя часть живота, галифе, некоторые участки на спине, руках, в области лопаток и так далее. У многих мужчин и женщин даже при занятиях спортом эти зоны не уходят. Липосакция же прекрасно справляется с ними.

Слева — 2016 год, справа — 2018 год Бывшая жена рэпера Гуфа считала, что после рождения второго ребенка ее фигура сильно пострадала. Бизнес-леди заявила, что ее живот и руки «ненавистно толстые», после чего отправилась в клинику Lux Clinic. В Сети появилось видео из операционной, где хирург смело заявил, что из тела девушки (с рук, боков, спины и бедер) убрали полтора литра приобретенного жира. После вмешательства уже прошло время, и увидеть результат (а если точнее, то идеальную фигуру) можно в Instagram Айзы.

Что происходит после липосакции?

Липосакция через проколы, без разрезов, удаляет все несовершенства. После удаления жир образуется в этом месте уже в значительно меньшем количестве, потому что образуются рубцовые плоскости, которые не дают жировым отложениям вырасти или образоваться в том же объеме. Если человек начинает жить правильно, правильно питаться и заниматься спортом, то в тех участках, где были удалены жировые отложения, жир больше не образуется.

Слева — 2007 год, справа — 2016 год Пусть мировая поп-певица и не комментирует свои частые визиты к хирургу, но опытный профессиональный глаз все равно заметил ее страсть к липосакции. Девушка периодически ложится под нож, видимо, чтобы не изнурять себя диетами и спортом. Правда, как показывает ее пример, без тренировок и праивльного питания результат вскоре обнуляется.

Вернется ли жир после операции?

Один из самых популярных мифов: если удалить жир откуда-то, то он вырастет там вновь. Даже если человек продолжает жить тем же образом жизни и питаться, как раньше, жир образуется все-таки в меньшем количестве, чем до удаления. Причина в рубцовых плоскостях, оставшихся после операции. Но если есть больше, чем раньше, то тут современных технологии бессильны, ведь многое зависит от питания.

Слева — 2004 год, справа — 2006 год Не обошлась без липосакции и фигура этой американской актрисы. Говорят, что помимо липосакции у Сьюзен также была подтяжка груди, чтобы сохранить знаменитую осанку, которой женщина всегда славилась.

Как добиться идеальной фигуры?

Правильно так: заниматься спортом, то, что не уходит с помощью ЗОЖа, убрать с помощью липосакции, и продолжить правильно питаться и вести здоровый образ. Тогда фигура будет максимально спортивной и точеной.

Слева — 2009 год, справа — 2012 год Звезда телевидения и супруга знаменитого рок-музыканта активно обновила свое тело в кабинетах лучших хирургов. Сначала Шэрон уменьшила объем желудка, чтобы есть меньше и худеть. Затем скорректировала форму живота, груди и бедер, а затем сделала как раз липосакцию и подтяжку лица. Результат шикарный!

Какие основные виды липосакции существуют?

При традиционной операции слой подкожно-жировой клетчатки в нужном участке разрушается и удаляется с помощью канюль и вакуумного отсоса через маленькие (1-2 см) надрезы на коже.

При ультразвуковой предварительно на зону операции воздействуют ультразвуком, который и разрушает жировые клетки, разрывая их изнутри и одновременно разогревая ткани. Жировая ткань удаляется через разрезы с помощью вакуумного насоса. Основной недостаток этого вида липосакции — влияние ультразвука не только на жировую ткань, но и на внутренние органы, что может стать причиной их травмирования.

Лидирующим методом липосакции на данный момент является вибрирующий метод. Канюля, которой удаляется жир, вибрирует, за счет этого легче проходит через ткани, минимально их травмируя. Благодаря этому реабилитация минимальна, а длительность операции сокращается.

Есть метод водоструйной липосакции, тоже малотравматичный. Система проста: используется движение струи воды под давлением на кончике канюли. Эти два метода самые лучшие для проведения липофилинга — трансплантации удаленного жира в какие-либо другие участки тела. Популярностью пользуется липофилинг ягодиц, например.

Также хирурги часто прибегают к лазерной липосакции. В ходе операции происходит лазерное воздействие на жировые отложения с одномоментным выведением разрушенных жировых клеток через микропроколы. Лазерная липосакция решает проблему в двух направлениях одновременно: удаляет жир и подтягивает кожу. К тому же она потенциально менее травматична, чем, например, ультразвуковая. Однако стоит помнить, что оценить результат можнот только через 2-3 месяца.

Благодарим за участие в подготовке материала Вардана Хачатряна , пластического хирурга, члена Российского Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).

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