Курганцы почувствовали вкус лета: ели, пили, купались

Первый жаркой день заставил жителей Кургана оккупировать городские пляжи. Заскучавшие после двухдневной «засухи», курганцы толпами пошли сегодня, 20 мая, на пляж в районе КЗКТ и Бабьи пески. Кто-то спасался от жары, гуляя по прохладной воде, а кто-то и вовсе окунулся с головой. Тут же на берегу развернулись мангалы и пикники. Любители рыбалки забрасывали в Тобол удочки, а любители пенного — пакеты с пивом.

За сегодняшний день резко выросли продажи мороженого и прохладительных напитков. По словам продавцов, каждый третий покупатель уходил из магазина минимум с двумя пломбирами. Охлажденное пиво расходилось с прилавков, как горячие пирожки. Самые предприимчивые торгаши устраивали акции. Ставили в холодильник только дорогой пенный напиток.

Семьи с детьми пошли гулять в городские парки и старались держаться поближе к фонтанам. Увы, в нашем городе их работает, пока, только два: в Сквер-кафе и в парке Победы.