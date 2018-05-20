Ещё
Курганцы почувствовали вкус лета: ели, пили, купались
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курганцы почувствовали вкус лета: ели, пили, купались 

Уральский меридиан 17 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Первый жаркой день заставил жителей Кургана оккупировать городские пляжи. Заскучавшие после двухдневной «засухи», курганцы толпами пошли сегодня, 20 мая, на пляж в районе КЗКТ и Бабьи пески. Кто-то спасался от жары, гуляя по прохладной воде, а кто-то и вовсе окунулся с головой. Тут же на берегу развернулись мангалы и пикники. Любители рыбалки забрасывали в Тобол удочки, а любители пенного — пакеты с пивом.
За сегодняшний день резко выросли продажи мороженого и прохладительных напитков. По словам продавцов, каждый третий покупатель уходил из магазина минимум с двумя пломбирами. Охлажденное пиво расходилось с прилавков, как горячие пирожки. Самые предприимчивые торгаши устраивали акции. Ставили в холодильник только дорогой пенный напиток.
Семьи с детьми пошли гулять в городские парки и старались держаться поближе к фонтанам. Увы, в нашем городе их работает, пока, только два: в Сквер-кафе и в парке Победы.
Уральский меридиан: последние новости
За пищевую безопасность Ямала взялись рыбаки «Ориона» В Ишиме мужчина избил 16-летнюю беременную сожительницу и ее сестру Ярмарка невест и женихов в Кургане собирает до 1000 холостых россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны7
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве59
Орбакайте подозревают в ношении парика
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение