«Риск стать шизофреником»: Специалист вынес вердикт звезде «Дома-2»

Физиогномист Олег Воеводин внимательно изучил фотографии звезды «Дома-2» Елены Хроминой и пришел к неутешительным для девушки выводам. Он уверен, что она рискует в будущем заболеть шизофренией.

Некоторые зрители уверены, что особый скандальный стиль поведения участников телепроекта «Дом-2» связан с тем, что у многих из них неуравновешенная психика. Оказалось, что в ряде случаев это мнение оправданно. Причем речь идет далеко не об обычном обороте речи, а о диагнозе.

К неутешительным для Елены Хроминой выводам пришел физиогномист Олег Воеводин. Специалист самым внимательным образом изучил ее фотографии, как современные, так и сделанные в детстве. Он уверен, что прославившаяся на телестройке благодаря скандалам и склокам девушка рискует серьезно подорвать свое ментальное здоровье.

"Если вы внимательно рассмотрите детскую фотографию, заметите просвет в брови, он говорит о неустойчивой психике", — цитирует эксперта журнал Dom2.Life. «Безусловно, у Елены есть риск стать шизофреником, даже с генетической точки зрения», — подчеркнул физиогномист. В качестве профилактики он посоветовал девушке больше внимания уделять чтению, начать играть в шашки, а также перестать чернить брови и отрастить свои.

Самое же главное для Елены Хроминой — научиться говорить «нет». Олег Воеводин отметил, что девушка может поддаться изнасилованию и, что самое страшное, даже не боится этого. «В последнее время отчетливо видно, что ей плевать на себя», — заметил специалист. «Сейчас у нее вялотекущая депрессия, которая может навеять мысли о суициде», — добавил он.