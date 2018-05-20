Медицинский лохотрон. Как мошенники вытягивают деньги на псевдолечение

Халява заставляет россиян вестись на уловки мошенников. Услышав про возможность пройти бесплатную диагностику в медицинском центре или получить дармовую юридическую консультацию, люди отключают здравый смысл. Хотя все просто: бесплатно и сильно ниже рыночной стоимости бывает только в мышеловке.

«У вас дефицит веса. Надо худеть»

Однажды мне позвонили из коммерческого медицинского центра и предложили пройти бесплатную диагностику веса. Звонивший администратор объяснил, что это делается в рамках федеральной программы «Здоровая Россия» и якобы департамент здравоохранения Москвы предоставляет квоты для населения. Смутило меня, пожалуй, только то, что к населению столицы я в общем-то никакого отношения не имею: прописана в другом регионе и даже временной регистрации в Москве нет.

Но слово «бесплатно» подействовало магически, тем более что клиника расположена в самом центре, недалеко от метро. Администратор велел взять с собой полис ОМС, но на стойке регистрации у меня его не спросили даже после моего предложения его предъявить.

Рядом со стойкой за стеклом стояла банка с чем-то мерзким на вид. «Так выглядит 10 килограммов жира», — гласила надпись под ней. Жир выглядел неприятно и, видимо, должен был побудить людей с лишним весом немедленно начать худеть с помощью центра. Проводил диагностику («биоимпедансное исследование» — круто звучит, да?) парень азиатской внешности по имени Саид. «У вас фигура, как у модели, — начал он с комплимента. — Вам нечего стесняться». Но уже минут через 15 начал говорить мне о том, как важно не набрать лишний вес и не потолстеть.

После обследования меня передали в руки диетолога, который озвучил свой вердикт: у меня дефицит веса. Кажется, можно попрощаться, но тут доктор заявил, что мой метаболизм с годами замедляется, а мне, прямо скажем, уже далеко не 25. И снова я оказалась в руках Саида, который настаивал: худеть надо сейчас, пока я не начала толстеть и мне не надо тратить на свою фигуру «космические деньги». Он обольщал меня то какой-то субсидией, то скидками и льготами, в конце окончательно запутавшись, позвал коллегу — «специалиста по финансам», девушку тоже азиатской внешности и с восточным именем.

Она была еще более настойчива: только курс в 67 тысяч рублей спасет мои бедра и талию от ожирения. Она прельщала меня «дорогими анализами», консультациями у диетолога (аж 4 раза в месяц) и спортзалом при медцентре.

— Вы же работаете, зарабатываете. Вы должны подумать о себе и своем здоровье. Зачем вам с кем-то советоваться, берите кредит, и мы дадим вам скидку, — она явно не хотела проигрывать бой за мой кошелек.

Я ушла: ни специалисты центра, ни хилый спортинвентарь в местном спортзале размером с комнату не произвели на меня впечатления. Но будь на моем месте человек с реальной проблемой веса, он скорее всего повелся бы.

Генерируют чувство вины

Воротилы от медицины с недавних пор осваивают и новое направление лохотрона — бесплатную диагностику позвоночника, сердца и суставов. Это непаханое поле для мошенников: проблемы с позвоночником и суставами есть не только у пенсионеров, но и у молодых офис-менеджеров — сидячий образ жизни располагает.

Недавно моя знакомая обратилась в такой центр. Во-первых, МРТ позвоночника и УЗИ суставов — штука действительно дорогостоящая, во-вторых, перепробовав разные методики и врачей, она надеялась, что там помогут. Диагностику ей сделали самую настоящую, подтвердили ее проблемы, но раскрутили на кредитный договор и на нешуточную сумму под 100 тысяч рублей. Хотя она прекрасно знала о такой схеме!

Когда такие специалисты общаются с пациентом — вежливо, долго, используя профессиональные термины, очень убедительно, — они создают ощущение своей нужности и одновременно генерируют в собеседнике чувство вины: со мной занимались, значит, и я обязан дать что-то взамен. На происходящее глаза у пациентки открылись позже, после серии процедур: физиокабинет — самый обычный, как в любой муниципальной поликлинике, упражнения для реабилитации позвоночника — банальная лечебная гимнастика (можно самой посмотреть в интернете), а главное — все оборудование, на котором работает центр, будто позаимствовано из похудательного центра.

Чувствуете подвох? Сначала в клинике явно «лечили» от лишнего веса, а потом, когда люди раскусили «бесплатное» похудение, сменили направление.

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Если вам еще не звонили из юридической конторы с автоответчика, мол, согласно федеральному закону вы имеете право на бесплатную юридическую помощь и все вопросы можно задать по такому-то телефону, то вам повезло.

Право на бесплатную юридическую помощь граждане имеют, но вот оказывать ее бесплатно никто не спешит. Даже в обществах по защите прав потребителей специалисты берут деньги, и немаленькие — среднюю таксу по рынку. Хороший адвокат не будет обзванивать потенциальных клиентов и предлагать им услуги. Обычно это делают псевдоюристы, обычные менеджеры, которые часто не имеют диплома о юридическом образовании. Человек приходит к такому юристу, и ему заявляют: дело выигрышное, но надо заключить договор на оказание услуг. После этого о человеке быстро забывают.