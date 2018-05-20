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Радислав Гандапас: «Учитесь делегировать обязанности и на работе
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Радислав Гандапас: «Учитесь делегировать обязанности и на работе 

WDay.ru 26 минут назад
Фото: WDay.ru
Самый известный в нашей стране специалист по лидерству рассказал о том, как добиться цели за короткие сроки, не отчаиваться из-за неудач и совместить семью и карьеру.
В конце апреля в Москве прошел ежегодный форум Synergy Insight Forum, на котором люди, добившиеся успеха, делились своими бизнес-секретами. Среди спикеров был и Радислав Гандапас, с которым нам удалось поговорить лично.
— В одном из своих интервью вы говорили про технику «Призови себя в армию», благодаря которой, правильно организовав свою жизнь, можно прийти к цели и добиться успеха. Расскажите, как получить максимальный эффект от этой техники.
Радислав Гандапас:
— Зависит от того, какие цели поставлены. Но есть одна важная деталь, которую нельзя упустить: любой солдат, призываясь в армию, знает, когда он уедет домой. Это значит, что нельзя призывать себя в армию бессрочно. Лучше ставить себе определенный временной промежуток. Это может быть полгода, год или два года, как было в моем случае, в течение которого вы совершенно спокойно и добровольно отказываетесь от тех радостей, которые потом позволяете себе после, так называемого, дембеля. К таким радостям относятся лишние траты, длительные отпуска, продолжительные выходные и все то, что не способствуют достижению поставленной цели. Вы довольствуетесь одним выходным в неделю или даже одним в две недели. Этого достаточно для восстановления сил и энергии. Мне, к примеру, для достижения цели добиться успеха в профессии бизнес-тренера нужен был приличный костюм и хорошие часы в качестве униформы, а также компьютер для работы. Все. Остальные вещи — обеды в ресторанах, поездки, любовные приключения, затратные по энергетике — я исключил. И все получилось.
Радислав Гандапас
— Вы рассказывали про «удачливых неудачников», приводя в пример таких великих людей, как Пушкин, Эдисон и другие. А какая неудача в вашей жизни помогла достичь успеха?
Радислав Гандапас:
— Самая сильная — это попытка создания своего бизнеса, в результате которой я потерпел финансовое фиаско, и бизнес, на который я больше всего делал ставку и который, по моим представлениям, должен был выстрелить, не только провалился, но и потащил за собой два других бизнеса. Из-за этого мне нужно было за короткие сроки заработать очень много денег, не инвестируя их. Тогда я и принял решение вести тренинги. Это был единственный быстрый и доступный способ получить прибыль. В те времена любой назвавший себя тренером мог им стать, к тому же дефицит на рынке в этой области был колоссальный, а ставки, то есть гонорары, высокие. К тому же я понимал, что опыт, пусть и любительский, у меня был, а значит, в этой профессии я мог действительно состояться. Вот такая череда неудач, которой сейчас я очень благодарен, в конечном итоге привела меня к тому, что я сейчас имею.
— Для того чтобы понимать жизнь, нужно много читать. Вы прочитали огромное количество книг…
Радислав Гандапас:
— Я начал читать книги еще до школы, а в 10 лет читал серьезные романы, такие как «Война и мир», «Спартак»… Я читал везде и всюду. Все мое свободное время было занято чтением. И не только свободное. А когда мне запрещали читать, я делал это с фонариком под одеялом. Для меня формат 500−600 страниц — вещь пустяковая, на неделю. После школы, в армии, тоже продолжил свое увлечение: выбирал в библиотеке книги небольшого формата, которые можно поместить в фуражку, и читал их, когда стоял на посту. Правда, удавалось читать только ночью, когда никто не мог это видеть, днем ходили люди и нужно было стоять неподвижно с автоматом на плече.
— Какие книги по успеху и бизнесу вы бы порекомендовали прочитать всем бизнесвумен?
Радислав Гандапас:
— Вы знаете, такую книгу еще следовало бы написать, потому что судьба женщины в бизнесе несколько отличается от судьбы мужчины. Дело в том, что в числе гендерных различий, так уж сложилось, присутствует концентрация мужчины на социальных успехах и концентрация женщины на вопросах счастья, гармонии, любви, баланса в семье. Одно другого не исключает, конечно, но мужчина скорее пожертвует интересами семьи ради достижения в бизнесе, а женщина скорее пожертвует интересами бизнеса, если что-то будет не в порядке в семье. Я хорошо знаю это правило жизни по моей жене, с которой мы встретились, когда она была успешным менеджером, даже топ-менеджером в крупной международной компании. И она не оставляла карьеру ни на день, так что наши четверо детей постоянно сосуществуют с ее работой. И при всем при этом она каким-то образом умудряется все успешно совмещать. Конечно, она бывает недовольна многими вещами (говорит, что что-то не успевает или делает неидеально), но, на мой взгляд, при таком количестве дел и такой зоне ответственности у нее все получается. И это удивительно. Наверное, следовало бы написать книгу, как совмещать успех и счастье в личной жизни. Я, кстати, знаю, что Маршал Голдсмит на днях или выпустил, или готовится к выпуску книги в соавторстве с женщиной-предпринимателем об особенностях женского успеха, но я ее пока не читал, поэтому рекомендовать не могу. К тому же она пока выпущена только на английском языке, а когда выйдет на русский, неизвестно. Маршал Голдсмит — отслеживайте.
— Вы привели пример своей жены, которая совмещает семью и карьеру. Вы могли бы посоветовать нашим читательницам, как научиться разделять полномочия и делегировать обязанности на работе, чтобы оставалось время и на личную жизнь?
Радислав Гандапас:
— Делегировать обязанности нужно не только на работе, но и дома. Если вы успешный менеджер, то вполне логично, что вы не все делаете самостоятельно, а привлекаете персонал. В семье все должно быть так же: вам может помогать домработница, няня. И не обязательно пользоваться их услугами постоянно. Специально нанятый человек, к примеру, может помогать по хозяйству и готовить сложные блюда для детей и семьи пару раз в неделю, оставляя простые блюда вам. При этом важно понимать, что распределять дела на других людей — это самая сложная в психологическом плане задача. Некоторым женщинам трудно доверить свой дом постороннему человеку. К тому же многие рассуждают так: «Я же женщина! Я сама все должна делать!» То же самое относится и к бизнесу: многие боятся поручать задачи сотрудникам в страхе утратить контроль над ситуацией… Поэтому люди, делегирующие обязанности, совершают внутренний подвиг. Они переступают через свой социальный страх и через страх утраты контроля над происходящим. И я очень рекомендую этот навык освоить (на эту тему написаны сотни книг). В противном случае, взвалив все на свои плечи, вы однажды перестанете быть эффективной, у вас просто закончатся силы и энергия.
— И последний вопрос. В чем, на ваш взгляд, заключается главный компонент успеха?
Радислав Гандапас:
— Это недовольство существующим порядком вещей. Если вы довольны своей жизнью, то изменения не произойдут.
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