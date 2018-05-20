В Приморье прохожиие ужаснулись, увидев на дереве в городе огромную змею

В Уссурийске в районе дома №134 по улице Полушкина заметили большую змею.

Как сообщает инстаграм-паблик mark2_che, амурский полоз находился на дереве и, судя по всему, не проявляло агрессию к человеку.

Публикация от МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)

20 Май 2018 в 1:57 PDT Для справки, амурский полоз — вид настоящих ужей рода лазающих полозов; крупная змея, достигающая длины два м и толщины запястья взрослого человека. Сверху бурого, чаще черного цвета с желтыми косыми поперечными полосами, каждая из которых на боках тела делится на две ветви. Голова одноцветно темная. В желтый цвет окрашены лишь верхнегубные щитки. Брюхо однотонно-желтое или покрыто темными пятнами.

Амурский полоз распространен в Северном Китае, Корее, в Приморском крае; встречается в лесах, зарослях кустарников, лугах, нередко и в деревнях, где держится под поленницами дров, в кучах сухого навоза, под соломой, на огородах. Убежищами этим змеям служат дупла деревьев, старые пни, кучи камней и норы грызунов. Они могут забираться на деревья на высоту более 10 м над землей.

Амурский полоз питается мелкими млекопитающими размером до крысы, некрупными птицами, их птенцами и яйцами величиной до куриного. Как и многие другие лазающие полозы, разрушает скорлупу проглоченного яйца направленными в противоположные стороны нижними отростками позвонков, вдающимися в стенки пищевода, и раздавливает сокращением туловищной мускулатуры; при этом хорошо слышен треск ломающейся скорлупы.

Самки откладывают яйца с середины июля до середины августа в сырой мох, опавшие листья, кучи навоза. Яйца крупные, величиной с куриные; число их в кладке варьирует от 13 до 30. Потомство выводится в конце августа-сентябре, длина вылупившихся змей достигает 30 см, окраска отличается от взрослых особей, поначалу они серовато-коричневые с пестрым рисунком.

В неволе амурский полоз привыкает к человеку и хорошо живет в террариуме, поедая живых мышей и куриные яйца. В Китае иногда держат этих полозов в качестве домашних животных, поскольку они истребляют мышей и крыс.