У Дрейка новая девушка! Кто она?

Пока вся страна следит за личной жизнью Егора Крида , захомутали одного из самых завидных холостяков планеты! На днях рэпер Дрейк (31) был замечен на свидании. С незнакомкой.

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В чьи же руки попадёт заветная коллекция сумок Birkin, которую Дрейк все эти годы собирал для будущей жены?

Ее зовут Малайка Терри, и ей всего 22. Впрочем, она уже успел прославиться в Сети: у нее 160 000 подписчиков в Instagram (конечно, фотографии в бикини пользуются особой популярностью). Хоть она и не открывала пока показов, спорим, что скоро предложения польются рекой (с такими-то связями).

Конечно, поклонники рэпера только сейчас узнали, что Дрейк и Малайка встречаются, но, согласно инсайдеру MediaTakeout, они встречаются еще с прошлого года!

Как и Дрейк, Малайка тоже из Канады. Так что их объединяет любовь к Торонто. Это объясняет, почему Дрейк чувствует в ней свою «родственную душу», как говорят инсайдеры Bossip.

У Малайки есть ямайские и ирландские корни, как сообщает Bossip.

Для Дрейка она особенная!. «Она даже познакомилась с мамой Дрейка. А это серьезный шаг. Я вижу, как он успокаивается с ней. И это безумие, потому что Дрейк никогда такого не испытывал», — сообщил инсайдер.

А как ты думаешь, Малайке под силу сделать из холостяка Дрейка примерного семьянина?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-drejka-novaya-devushka-kto-ona/