19-20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак похвасталась способностями своего сына: «Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!»

Певица Натали тоже поделилась видео из жизни своих ребят:

Леонид Агутин и Игорь Николаев показали свои «пионерские» фото. Последний также похвастался «весенним домом», в котором живет его семья.

Максим Матвеев рассказал, как можно легко и с удовольствием помочь детям, которым не так повезло: «Презентовали вчера с #лавкалавкаресторан потрясающе вкусный #добрыйдесерт. Все средства от его продажи пойдут в фонд @doctor__clown».

Дочь Игоря Пескова рассказала о жизни во Франции:

Нюша показала фото в купальнике, на котором фанаты снова рассмотрели округлившийся живот. Иосиф Пригожин снова сфотографировался с близнецами: «Шрек на прогулке с малышами. Ну правда похож, тоже добрый и справедливый».

Анна Седокова поделилась советом, как нужно спать, чтобы просыпаться красивой:

Мария Погребняк рассказала о сыне-чемпионе: «Ура! мы чемпионы) сегодня у младшего сына был турнир по теннису. Алекс занял первое место! Уходя на соревнование он спросил: мама, если я займу первое место мы можем в честь моей победы купить sprite, чикины и картошку фри? конечно купим— ответила я (только в редких случаях я разрешаю детям такую еду) Сейчас мы уже съели все. Я и сама не удержалась, съела nuggets с сырным соусом запила колой и закусила картошкой фри».

Саша Project гордится успехами дочери: «Моя гордость! Теперь не только абсолютная чемпионка России) а теперь и абсолютная чемпионка Европы! Спасибо любимая Богу за право быть твоей мамой»

Фото: instagram