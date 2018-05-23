22 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Бывшая «татушка» Лена Катина рассказала о сыне: «Даже не верится, что прошло уже 3 года с тех пор, как мой сын Александр появился на свет! Я помню этот день до минут! Он перевернул мою жизнь с ног на голову и теперь уже она никогда не станет прежней! И Слава Богу! Я уже не понимаю как можно было жить без моего чудесного гномика все эти годы! А вообще я поняла, что день рождения ребенка-это на самом деле праздник родителей в первую очередь, так что с днем рождения сына меня и папу!»
Лена Темникова показала дочку: «Моя рыбка. Очень ждала этот отпуск».
Максим Галкин показал, как его дети занимаются с логопедом:
Екатерина Волкова рассказала о великодушии дочери: «Гусена долго копила и откладывала деньги. Я была уверена, что собирает на какую-то куклу или игрушку. А она вчера попросила купить цветов всем своим педагогам в дошколке (сегодня у нее выпускной). Пришлось, конечно, добавить немного деньжат к Лизкиным накоплениям. Но какая разница».
Юлия Барановская сделала селфи с дочерью.
Иосиф Пригожин интригует подписчиков:
Анна Шульгина (дочь певицы Валерии) напугала подписчиков фото с капельницей. «Заправляюсь энергией перед запуском крутых песен», — успокоила она.
Дана Борисова — «старушечьей» шеей: телезвезда борется с последствиями безудержного загара.
Похудевшая Наталья Подольская похвасталась новым образом: «Вооружена, но в целом не опасно. Люблю мурлыкать песенки». Зара показала фото с пробежки: «Нет ничего лучше утренней пробежки и занятий на свежем воздухе».
Спортивную Эвелину Бледанс раскритиковали за фотошоп:
Виктория Бекхэм показала фото с родителями.
Надежда Сысоева призналась мужу в любви и показала милое фото: «Хочу с ним целоваться постоянно».
Фото: instagram