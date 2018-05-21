Усадьба Владимира Кузьмина находится в плачевном состоянии

62-летний Владимир Кузьмин уже 17 лет состоит в браке с молодой избранницей по имени Екатерина. Последнее время о жизни артиста почти ничего неизвестно. Однако ранее его неоднократно подозревали в алкоголизме, а также ходили слухи о том, что у рокера большие проблемы в отношениях с его молодой женой. Сейчас он ведет спокойную жизнь и иногда видится со своими детьми от разных отношений.

На днях соседи Кузьмина сообщили, что его усадьба в деревне Новая находится в удручающем состоянии: забор рушится, черепица с крыши падает, участок запущен. Они отметили, что давно не видели самого певца. Его жена пояснила, что сейчас артист находится на гастролях. По ее словам, в доме живут ее родители, а она с супругом давно переехала в другой особняк. «Дом в Новой за последние годы действительно подразвалился», — призналась Екатерина. Она добавила, что сейчас ее папа там занимается ремонтом. «Отец нанял парочку строителей и руководит ими как прораб. Я буквально на днях в деревне была — мама показывала рассаду томатов», — пояснила жена Владимира Борисовича.

Усадьба Кузьмина в деревне Новая / фото: EG.ru , Руслан Вороной

Она также рассказала о проблемах в семье. Оказалось, что Кузьмин увлекся изучением древних священных писаний индуизма на санскрит. По словам Екатерины, он теперь чистит мантру, верит в реинкарнацию, а также не ест мясо. У него также появился духовный наставник. Супруга хочет помочь ему с помощью групповых занятий, в которых помогают найти решение проблемы, но Кузьмин отказывается их посещать, об этом она рассказала EG.ru.