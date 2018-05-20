Гороскоп с 21 по 27 мая 2018 года для всех знаков зодиака

На неделе с 21 по 27 мая лидерами станут типичные знаки Земли: к Тельцам, Девам и Козерогам звезды будут особенно благосклонны. У них все сложится по лучшему из возможных сценариев. Также не обидит гороскоп типичные знаки Воздуха: Близнецы, Весы и Водолей могут расслабиться и получать от жизни удовольствие. На третьем месте в рейтинге любимчиков расположились Водные знаки: Рака, Скорпиона и Рыб неудачи обойдут стороной, им достаточно быть внимательными и прислушаться к себе. Огненным знакам остается пожелать настоящей собранности: вам нужно быть начеку. Стрелец, Овен и Лев, держитесь! Мы с вами.

21 марта — 20 апреля

Звезды предупреждают Овна: будьте внимательны и спокойны. Начиная с 21 числа, вырастут риски, связанные с разборками и ссорами. Под удар попадет ваша вторая половина или тот человек, которого вы считаете самым близким в настоящий момент. Скорее всего, вас так и будет распирать желание высказать «все обо всем». Но загвоздка в том, что все предыдущее время, вы нередко умалчивали о причинах своего недовольства. Ваши любимые люди могут не подозревать о том, что вы не терпите их проступков и ошибок. Может, имеет смысл подойти к критике с другой стороны? Начните с похвалы и говорите скорее о своих эмоциях, нежели о недостатках других. Скажите, что волнуетесь или расстраиваетесь, если вам не перезванивают вовремя или игнорируют ваши желания. И забудьте такие слова как: «негодяй (ка)», «недостойный человек», «и как я это терплю», «да тебе со мной повезло», и другие вариации на эту тему. На выходных позвоните родителям или помогите им материально. От вас ждут реальной поддержки.

Телец

21 апреля — 20 мая Новые вещи и предметы быта порадуют Тельца. На этой неделе шопинг — ваше все. Отправляться за покупками можно прямо с 21 числа. В этот период возьмите за правило приобретать только качественные вещи, в которых вы действительно нуждаетесь. «Лучше меньше, да лучше» — ваш нескладный, но эффективный девиз на начало недели. У типичных представителей знака в середине недели возрастет вероятность появления гостей: друзей, приятелей или родственников. Не отказывайтесь от приема, и вы получите немало положительных эмоций. 27 число — благоприятный день для того, чтобы заняться своей внешностью. Июнь вам нужно встретить во всеоружии — красивым, здоровым и спортивным.

Близнецы

21 мая — 21 июня

Период с 21 по 27 мая 2018 года — время уверенных жестов. Вам не следует даже браться за дело, если вы сомневаетесь в его успехе. Поработайте над собой: вам следует быть спокойным и настойчивым человеком. Прошло время, когда ваша мягкость и эмоциональность играли положительную роль в судьбе. Сейчас важно научиться отстаивать свои позиции. Речь идет не только о судьбоносных решениях, но и о простых бытовых ситуациях. Вам продали просроченный товар или некачественную технику? Изучите закон «О защите прав потребителей» и выступайте собственным адвокатом. Не стоит прятать голову в песок и в личных отношениях. Будьте открыты партнеру, ведь о своих желаниях всегда можно сказать вслух. Придерживаясь подобной тактики, вы сможете избежать личных и финансовых проблем.

22 июня — 22 июля

Ракам стоит перестать сплетничать и доверять чужим домыслам. Кулуарные интриги на работе не позволят занять новую должность, которую вам могут предложить в 2018 году. Звезды рекомендуют вам держаться нейтралитета всюду: на работе, дома, на дружеских встречах. Таким образом, вы сохраните спокойствие и завоюете авторитет. Выходные дни лучше посвятить любимому человеку. Сблизиться вам поможет общее хобби или дело, которое требует эмоционального включения. Подойдут спортивные занятия, кулинария, украшение собственного дома. Возможно, ближе к концу недели вы почувствуете усталость. От нее поможет избавиться полноценный сон. Не отказывайте себе в удовольствиях, связанных с уходом за телом: массаж, маски, сауна, spa. И еще, на этой неделе следует избежать спонтанных покупок: ваше финансовое положение может серьезно пошатнуться.

23 июля — 23 августа

Если в личной жизни Львов появились проблемы, причину нужно искать в себе. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, используя эффект новизны. Скорее всего, вам наскучили монотонные действия и тот вид досуга, который был по вкусу ранее. Возьмите ответственность за принятие решений на себя и действуйте смело. Поменяйте декорации и привычный тип поведения: удивите любимого человека, устройте неожиданное свидание, запланируйте совместный отдых в нестандартном месте. Такие планы вас взбодрят, а старания будут оценены по достоинству.

27 мая вам не рекомендуется переедать и пробовать новые блюда в непроверенных местах. Постарайтесь исключить жирное, сладкое и мучное, словом, подумайте о новой интересной диете. Ограничения в вашем случае пойдут только на пользу. Перед началом лета вам нужен прилив сил. Он будет обеспечен, если вы начнете придерживаться правильного питания и уделите чуть больше времени спорту.

24 августа — 23 сентября

В предсказании для Дев присутствуют рекомендации, касающиеся обучения. В настоящий момент владение актуальной информацией поможет вам подняться вверх по карьерной лестнице и завоевать уважение коллег. Постарайтесь сделать так, чтобы вашим образованием занялась компания, в которой вы работаете. Возможно, вас направят на полезный тренинг или ускоренные курсы повышения квалификации. Не исключена командировка. В случае, если возможности получить знания за счет компании нет, начните изучать новое самостоятельно. Возможно, у вас нет свободных средств, но инвестировать в себя необходимо. Также Девам необходимо пресечь излишнюю откровенность. На работе и в кругу друзей вам будут задавать слишком много вопросов, касающихся личной жизни. Не стоит идти на поводу у малозначительных людей, ведь вы всегда можете отшутиться и перевести разговор в другое русло.

24 сентября — 23 октября

Звезды советуют Весам не обижаться. Да, люди будут изумлять своим равнодушием и желанием делать дела в соответствии с эгоистичными интересами. Но и вы ориентируетесь на собственные нужды, не так ли? Не будьте строги к недостаткам других, и вы увидите, что их можно использовать на ваше благо. Если в вашем окружении есть люди, падкие на лесть, сделайте им комплимент — честный, а не наигранный. Тогда вы увидите, как меняется расположение человека. В конце концов, играть на слабостях других — тонкое ремесло. Его имеет смысл освоить.

Если вы находитесь в ссоре со второй половиной, срочно налаживайте контакт. Если вы одиноки, ищите новых знакомств. В ближайшее время не стоит оставаться в одиночестве. 21 и 22 мая имеет смысл напомнить о себе друзьям, которых вы забросили. Ближе к концу недели пересмотрите свои планы на ближайшее время: вам следует подумать, все ли цели, с которыми вы живете актуальны? Нет ли новых направлений, которые вы желаете освоить? Возможно, ближе к выходным вас посетит не одна креативная идея.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

2018 год не терпит неопределенности. По крайней мере, в отношении Скорпионов. У вас будет желание находиться в подвешенном состоянии, но судьба продолжит подкидывать ситуации, требующие принятия определенных решений. Вам придется заниматься строительством собственной судьбы, и в этом нет ничего страшного. Гороскоп рекомендует ответить на вопрос: «как я желаю жить через несколько лет?». Принимайте решения, ориентируясь на ответ. Если у вас завязались романтические отношения, подумайте, хотели бы вы прожить с этим человеком еще несколько лет? Или это просто роман, который не продлится больше месяца? Такая четкость постановки вопроса подскажет, как себя вести дома, на работе и в общении с близкими людьми.

Во время философских размышлений и планирования, не забывайте о доме. Возможно, многие вещи требуют обновления или ремонта. Выбросьте все ненужное, почините то, чем будете пользоваться и проведите генеральную уборку. От такой работы вы не устанете, а, напротив, приобретете новые силы.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

В гороскопе Стрельцов особое место займет общение. У вас будет много шансов вращаться в приятном обществе: праздники, встречи, командировки. Берите от общения все. Именно налаженные вовремя связи в дальнейшем помогут достичь успеха и устроить личную жизнь. На этой неделе гороскоп рекомендует не судить по одежке. Вам следует уделить время раскрытию личности оппонента. Подумайте, каковы цели этого человека, в чем заключается его главное преимущество и главный страх. Такой подход улучшит качество общения и позволит вам прослыть виртуозным собеседником.

21 числа нужно посвятить спорту. 22 и 23 — имеет смысл окунуться в работу и показать блистательные результаты. В пятницу организуйте спокойный отдых: поспите, посмотрите любимое кино или сходите на прогулку в парк. А вот в выходные имеет смысл побыть с любимым человеком. Наверняка, в последнее время его беспокоят ваши отношения. Приятный душевный разговор улучшит сложившуюся ситуацию.

Козерог

22 декабря — 20 января

Гороскоп рекомендует Козерогам быть пунктуальными и внимательными. Для осуществления ваших планов, нужна усидчивость. Начните с объективной оценки себя. Как часто вы опаздываете и не доделываете начатое? Начните менять свой подход к делу с понедельника. Особенно это касается Козерогов, которые задумали работать сами на себя. Свое дело — это ответственность, а не отдых. Вторая тема, о которой следует помнить в 2018 году — общение с родителями (или другими близкими родственниками). Вполне возможно, что на сегодняшний день, вы им помогаете меньше, чем они вам. Пора исправить ситуацию. Возьмите на себя хотя бы одно обязательство, которое касается родных людей. Выходные лучше провести с любимым человеком.

Водолей

21 января — 20 февраля

Гороскоп Водолеев вполне благоприятен. На работе вы чувствуете себя комфортно, в личной жизни — штиль. У одиноких Водолеев высока вероятность встретить свою вторую половину и окунуться в романтические отношения. Для того чтобы держать себя в тонусе, необходимо заняться спортом, иначе благополучное и спокойное состояние превратится в скуку. Не забывайте о выходах из зоны комфорта. На этой неделе в вашей семье может случиться ссора, которая касается близких или дальних родственников. Вам потребуется проявить мудрость и великодушие. Примирите конфликтующие стороны, предложив оптимальный вариант решения вопроса.

21 февраля — 20 марта

Рыбам следует простить мелкие обиды и перестать выступать в роли учителя. Можете ли вы давать советы, если в вашей жизни не все так идеально? Начните с укрепления собственных отношений со второй половиной, и жизнь заиграет новыми красками. Неделя благоприятствует получению новых знаний и практик. Начать образование можно со среды, а ближе к выходным следует планировать шумные вечеринки и встречи с любимыми друзьями. Этот период будет способствовать проверке ваших организаторских способностей. В случаях, когда на работе или дома нужно взять ответственность на себя, не уклоняйтесь. Вы способны на большее, и судьба дает все шансы разглядеть дополнительные возможности.