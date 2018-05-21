Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 21 по 27 мая

На неделе с 21 по 27 мая супруги будут много внимания уделять отпрыскам, их здоровью и образованию, попробуют какие-то новые воспитательные методы, займутся благоустройством детского пространства; это сплотит их, сведет на нет какие-то прежние конфликты и разногласия. Детки же вряд ли оценят по достоинству старания родителей, их больше будет привлекать возможность пошалить, расслабиться, поиграть во что-то интересное.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вам, скорее всего, придется потратить немало сил на какие-то бытовые хлопоты, да и денег они потребуют в несколько большем количестве, чем вы планировали.

Не исключено, что вы будете вынуждены влезать в «неприкосновенный запас» или брать взаймы.

Кроме того, во второй половине данного периода вероятны психологически изматывающие ссоры с мужем из-за каких-то материальных факторов или из-за ваших ошибок в ведении домашнего хозяйства.

Маленькие Овныбудут активно чему-то учиться, однако это не помешает им в перерывах устраивать какие-то эскапады и нервировать родителей странными выплесками неуемной энергии.

Удачные дни:27.

Неудачные дни:25, 26.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вы, скорее всего, будете отстаивать свою точку зрения не только перед мужем, но и перед какой-то родственницей — свекровью, мамой или достаточно взрослой дочерью.

Вам понадобятся весьма весомые аргументы, чтобы близкие люди согласились с вашим мнением и поступили так, как вы считаете нужным.

Кроме того, вам в данный период настоятельно рекомендуется тщательно подбирать слова при общении с ребенком — если он не проникнется вашими высказываниями, призвать его к порядку будет сложно.

Маленькие Тельцыбудут нуждаться в каком-то совете родителей и в помощи в подготовке к чему-то такому, что имеет отношение к учебе. Не отказывайте чаду, поддержите его не только действием, но и подходящими случаю репликами.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:22.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вам, скорее всего, придется достаточно часто скрывать от мужа какие-то ваши истинные мысли и сдерживать рвущиеся с языка реплики.

Велика вероятность, что вы поймете: любые неосторожные высказывания и непонятные благоверному умозаключения усложнят взаимоотношения.

Кроме того, у вас с чадом может появиться какой-то общий «грандиозный секрет»; возможно, вы сделаете сохранение какой-то тайны элементом не только игры, но и воспитательного процесса.

Маленькие Близнецыбудут часто нервировать родителей повторением одной и той же реплики или шалости. Помните, что чем активнее вы раздражаетесь, тем больше ребенку хочется еще раз сделать или сказать то, что вам не нравится.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:24.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе какие-то нужды ребенка могут потребовать дополнительных расходов или он сам станет причиной убытков. Кроме того, не исключены проблемы с каким-то образовательным процессом, так что вы будете вынуждены проявлять не только терпение, но и определенную строгость, чтобы ваш отпрыск усвоил какие-то необходимые ему сейчас знания или навыки.

Зато с мужем вы в данный период сможете от души покапризничать — он лояльно отнесется к этому и осуществит многие ваши «хочу».

Маленькие Ракимогут выбрать себе новый пример для подражания. Есть вероятность, что ваш ребенок впечатлится каким-то ярким, харизматичным взрослым человеком и захочет быть на него похожим.

Удачные дни:24.

Неудачные дни:22.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы можете к чему-то принудить своего мужа. И хотя он, скорее всего, пойдет у вас на поводу, лучше относиться к вам не станет, поэтому, прежде чем его заставлять что-то делать, подумайте, так ли это вам нужно, и не правильнее ли дать ему свободу действий, предоставить ему выбор и сохранить его расположение.

Кроме того, вам в данный период настоятельно рекомендуется воздержаться от любых травмоопасных бытовых дел и не инициировать рисковые игры с ребенком.

Маленькие Львыналадят новые дружеские отношения, будут часто находиться в центре внимания сверстников, завоюют авторитет какими-то своими учебными или творческими достижениями.

Удачные дни:21.

Неудачные дни:26.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе не исключены споры с мужем по поводу воспитания ребенка или его летнего времяпрепровождения.

Не доводите дело до конфронтации, ищите устраивающий всех компромисс.

Кроме того, вам в данный период, скорее всего, предстоит изменить свое мнение относительно какого-то хобби супруга; вероятно, вы поймете, что это его занятие помогает ему избавляться от негатива, который он, в случае отсутствия у него этого увлечения, непременно приносил бы домой и «сцеживал» на близких.

Маленькие Девыбудут очень ждать какого-то важного события, одновременно переживая из-за него. Найдите, чем отвлечь ребенка от его волнений, а иначе он «перегорит» и в самый ответственный момент совершит какую-то ошибку.

Удачные дни:23.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вам в отношениях с мужем что-то, возможно, придется начинать с чистого листа, и не факт, что вас это порадует. Не исключено, что вы будете вынуждены заново завоевывать его доверие после какого-то вашего не вполне разумного поступка или высказывания, которое наведет вашего благоверного на какие-то негативные мысли.

Кроме того, есть вероятность, что вы затеете крупные переделки в детской или вообще во всем вашем жилище, и это потребует от вас массы сил, в том числе и душевных.

Маленькие Весына каком-то детском мероприятии могут оказаться в центре внимания и вызвать интерес взрослых, у которых есть возможность позитивно повлиять на будущее деток этого знака.

Удачные дни:24, 25, 26.

Неудачные дни:22.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе у вас может появиться желание преподнести своему мужу какой-то роскошный подарок, и не факт, что материального свойства.

Не исключено, что вы сделаете для благоверного нечто такое, что он от вас получает крайне редко, а потому до сих пор считает поистине бесценным даром.

Кроме того, есть вероятность каких-то крупных приобретений для дома и быта, а также покупки чего-то такого, что напрямую связано с вашим ребенком или с его летним времяпрепровождением.

Маленькие Скорпионыбудут сторониться родителей, скрывая от тех свои уже случившиеся шалости или какие-то не очень созидательные намерения. Готовьтесь к сюрпризу, который сначала рассердит, а потом заставит посмеяться.

Удачные дни:26, 27.

Неудачные дни:25.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе есть вероятность какого-то мероприятия, на которое вы отправитесь всей семьей, и на котором пройдет какая-то торжественная церемония. Возможно, сие действо будет связано с вашим ребенком.

Кроме того, вам, скорее всего, предстоит втолковывать чаду какие-то правила поведения или учить его чему-то такому, что обязательно произведет хорошее впечатление на членов какого-то важного для него сообщества.

А еще вы исправите какую-то ошибку, допущенную во взаимоотношениях с мужем.

Маленькие Стрельцымогут обзавестись привычками, свойственными их родителям. И не факт, что ваше чадо скопирует с вас или с вашего супруга что-то хорошее, а потому будьте внимательны и постарайтесь тут же пресечь негативную тенденцию.

Удачные дни:24.

Неудачные дни:23.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе ваш муж, возможно, выполнит какое-то ваше давнее желание. Правда, велика вероятность, что он сделает это не по доброй воле, а после достаточно жесткого напоминания с вашей стороны.

Кроме того, на отношения с ним могут негативно повлиять какие-то совершенные ранее вами ошибки, и это приведет к крупномасштабным конфликтам.

Постарайтесь не доводить ситуацию до критического состояния. Зато для ребенка вы в данный период сделаете нечто такое, что останется с ним надолго.

Маленькие Козерогимогут привлечь внимание людей, которые устраивают будущее одаренных детей. Не исключено, что ваше чадо заинтересует мецената или представителя какого-то элитного учебного заведения.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:21.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы, скорее всего, будете достаточно часто спорить с мужем по поводу методов воздействия на ребенка.

Не исключено, что он станет регулярно настаивать на каких-то наказаниях, а вы предпочтете снисходительное отношение к шалостям чада.

Кроме того, какая-то ваша идея, связанная с переделками в доме, может не найти позитивного отклика в супруге, и вам придется откладывать реализацию своего замысла или основательно работать над ним, чтобы он удовлетворил вашего благоверного.

Маленькие Водолеибудут активно отлынивать от учебы и от исполнения своих повседневных обязанностей. Придется искать новые рычаги давления, чтобы мотивировать ребенка и не дать ему окончательно расслабиться.

Удачные дни:26.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе вы, скорее всего, сможете добиться от мужа того, чего буквально жаждете уже достаточно давно. И хотя есть вероятность, что вы ради этого пойдете на психологический шантаж, итог вас полностью устроит, а главное, супруг не будет против ни вашей инициативы, ни использованных методов достижения цели.

Кроме того, вас, возможно, ждет своеобразная победа на педагогическом поприще — ребенок покажет отличные результаты в том, что вы долго и упорно в него вкладывали.

Маленькие Рыбы, вероятно, замкнутся в себе и предпочтут не афишировать, чем сейчас занята их голова и где витают их мысли. Не нарушайте личностного пространства ребенка, он вряд ли даже под воздействием раскроется перед вами, а вот обидеться может запросто.

Удачные дни:21.

Неудачные дни:23.

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