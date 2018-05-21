Стыдливая география: где в России чаще всего гуглят «секс», «порно», «проститутки»

Вы всегда можете очистить историю поиска в браузере, но Google Trends помнит все. Это приложение, которое фиксирует, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира.

Блогер Александр Киреев , специализирующийся на электронной географии, провел занимательное исследование: где в России людей сильнее всего интересуют «любовь», «секс», «порно» и «проститутки». Результаты не оставили никаких сомнений.

Источник: ЖЖурнал/kireev

Любовные вопросы очень волнуют южное население нашей страны. Республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Калмыкию, Ростовскую и Астраханскую области, а также примкнувшую к ним Тыву. Повышенный процент на Дальнем Востоке и в Западной Сибири. А вот жителей Северо-Запада любовь не очень-то интересует.

Занимательно, что «карта любви» имеет много общего с «картой секса» и «картой порно». Причем Чечня по всем трем пунктам уверенно удерживает первое место, на втором — Дагестан.

По «девушкам» почти полное совпадение с любовью, сексом и порно, но в этом нет ничего удивительного. Аналогично по «блондинкам» и «брюнеткам». Гораздо интереснее тот факт, что Чечня занимает пятое (!) место по количеству запросов «гей-порно» (лидирует Магаданская область).

А вот по «проституткам» обнаруживается уже ряд других закономерностей, хотя есть и общие моменты. В республиках Северного Кавказа явно с проституцией туго, как и в сельских Тыве и Республике Алтай. Но в то же время Северо-Запад вновь индифферентен. Лидер, понятно, Москва.

Занятной оказалась карта поиска знакомств. Больше всего их ищут как на Дальнем Востоке и в Сибири, так и по линии от Краснодарского края к Поволжью. Меньше всего — народы Северного Кавказа и большая часть других национальных меньшинств. В Центральной России старше население, и оно меньше интересуется знакомствами. В кавказских республиках, несмотря на зашкаливающий интерес к сексу, совсем другая культура знакомств, чем у русских.

Бонус (приоритетность запросов):