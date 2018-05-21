Родные покойного экс-супруга Аллегровой в шоке от ее жестокости

На прошлой неделе стало известно о кончине 57-летнего Игоря Капусты, которого пресса назвала «самым любимым мужем» Ирины Аллегровой. В больнице он подхватил инфекцию, которая перешла в воспаление легких. Недавно в эфире шоу «Звезды сошлись» сестра покойного Галина обвинила артистку в безразличии по отношению к ее трагедии.

Выяснилось, что «императрица» российской поп-сцены не появилась на похоронах бывшего мужа и даже не прислала венок, выражающий соболезнования его семье. Однако гости студии встали на сторону артистки, предположив, что та не хотела открыто демонстировать свои чувства, на что имеет полное право.

Отметим, что с 1999 года, после расставания, Аллегрова не поддерживала контакт с Капустой. Она не помогала ему и в период, когда у него были проблемы с законом. Говорят, исполнительница не могла простить экс-супругу многочисленные измены.