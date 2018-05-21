Родственники экс-возлюбленного Аллегровой не могут ее простить

Ирина Аллегрова и Игорь Капуста прожили в официальном браке пять лет. В 1999 году пара распалась, с тех пор певица не говорит о личной жизни. По словам близких Аллегровой, Игоря она очень любила и не смогла простить ему постоянных измен.

В прошлом году стало известно о болезни мужчины, у него возникли проблемы с легкими. Игорь попал в больницу. В течение двух недель его пытались лечить. От Капусты ни на шаг не отходила его сестра, а вот бывшая супруга не появилась. Родственники Игоря обвинили ее в черствости и напомнили, что именно из-за нее он оставил карьеру танцовщика. «Невозможно слушать, когда кто-то называет моего брата альфонсом! В каждой семье кто-то из супругов чем-то жертвует. Игорь оставил свою профессию ради того, чтобы строить Аллегровой дом. Брат работал у Пугачевой и считался одним из лучших. Но потом в его судьбе появилась Ира, из-за которой он лишился профессии», — поделилась тогда сестра Галина с «Собеседником».