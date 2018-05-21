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Родственники экс-возлюбленного Аллегровой не могут ее простить
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Родственники экс-возлюбленного Аллегровой не могут ее простить 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Аллегрова и Игорь Капуста прожили в официальном браке пять лет. В 1999 году пара распалась, с тех пор певица не говорит о личной жизни. По словам близких Аллегровой, Игоря она очень любила и не смогла простить ему постоянных измен.
В прошлом году стало известно о болезни мужчины, у него возникли проблемы с легкими. Игорь попал в больницу. В течение двух недель его пытались лечить. От Капусты ни на шаг не отходила его сестра, а вот бывшая супруга не появилась. Родственники Игоря обвинили ее в черствости и напомнили, что именно из-за нее он оставил карьеру танцовщика. «Невозможно слушать, когда кто-то называет моего брата альфонсом! В каждой семье кто-то из супругов чем-то жертвует. Игорь оставил свою профессию ради того, чтобы строить Аллегровой дом. Брат работал у Пугачевой и считался одним из лучших. Но потом в его судьбе появилась Ира, из-за которой он лишился профессии», — поделилась тогда сестра Галина с «Собеседником».
А сегодня в эфире программы «Звезды сошлись» она снова выступила с обвинениями в адрес бывшей возлюбленной брата. «Честно говоря, я никогда подобной жестокости не видела. На смерть Игоря Ирина никак не среагировала. Я не хочу об этом разговаривать», — заявила сестра Игоря Капусты. Гости программы, среди которых была Дарья Донцова, не поддержали родственницу погибшего. Они отметили, что Аллегрова имеет право выражать свои чувства так, как она считает нужным и там, где она считает нужным. Совсем не обязательно демонстрировать боль утраты на публику, возразили Галине участники обсуждения.
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