17 женщин в истории, которые не стеснялись своей ориентации

Если вы думаете, что открытые геи и лесбиянки появились относительно недавно, подумайте еще раз. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими историческими личностями женского пола, которые совершенно не стеснялись своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Некоторые из них участвовали в борьбе за права женщин, а другие просто плевать хотели на общественные условности и делали то, что им заблагорассудится.

Источник: Buzzfeed

Таллула Бэнкхед (1902-1968)

Таллула Бэнкхед — американская актриса-бисексуалка, которой приписывали романы с Гретой Гарбо , Билли Холидей и Марлен Дитрих . Другая известная американская актриса, Пэтси Келли, утверждала, что у нее была сексуальная связь с Таллулой Бэнкхед. В 1933 году Бэнкхед чуть не умерла от операции по удалению матки, которая делалась в качестве лечения от заболеваний, передающихся половым путем. После всего пережитого она сказала врачу: «Не думайте, что это чему-то меня научило».

Анна Листер (1791-1840)

Эта британская землевладелица вела подробные зашифрованные дневники, где в деталях описывала свою личную жизнь. Ее первая связь была со школьной подругой по имени Элиза Рэйн, а после этого у нее случилась интрижка с одноклассницей Марианой Бэлкомб. Затем Анна Листер «вышла замуж» (хотя брак не считался законным) за состоятельную наследницу по имени Энн Уокер . Этот брак вызвал настоящий скандал в высшем обществе, но обе были богаты и могли делать все, что им хочется, так что им было все равно.

Глэдис Бентли (1907-1960)

Глэдис Бентли была блюзовой исполнительницей во времена возрождения Гарлема в 1920-1930-х годах. Она выходила на сцену как открытая лесбиянка, наряженная мужчиной, а позже к ней присоединялся хор мужчин, переодетых женщинами. В своих шоу она выдумывала собственные (гораздо более скабрезные) тексты к популярным песням и пела их женщинам в зрительном зале сексуальным и низким голосом.

Ханна Снелл (1723-1792)

После того как муж ее бросил, Снелл нарядилась мужчиной и отправилась служить в британский флот с 1745 по 1750 год. Когда она была в Карлайле во время учений, ее попросили найти проститутку для командующего, но в итоге она сама с ней переспала. Ханна Снелл также спала с несколькими женщинами в Лиссабоне, когда ее судно стояло в местном порту.

Марион Барбара «Джо» Карстерс (1900-1993)

Джо Карстерс была британской дочерью богатой американской наследницы. Она родилась в Мэйфейре в 1903 году. Свое наследство Джо использовала, чтобы сделать карьеру гонщицы на моторных лодках мирового класса. Она была открытой лесбиянкой, одевалась как мужчина и состояла в отношениях с Долли Уайльд, племянницей Оскара Уайльда . Вместе они некоторое время жили в Париже. Кроме того, у Джо Карстерс были романы с Гретой Гарбо, Марлен Дитрих и уже знакомой нам Таллулой Бэнкхед.

Алла Назимова — невероятно красивая звезда немого кино и театральная актриса, которая открыто состояла в отношениях с другими женщинами. Она устраивала роскошные и сексуально откровенные вечеринки в своем особняке на бульваре Сансет и использовала фразу «кружок кройки и шитья» для описания тайных лесбиянок и бисексуалок в Голливуде, с которыми у нее были многочисленные романы. Назимова жила с актрисой Глеской Маршалл с 1929 года и до самой смерти.

Рут Эллис (1899-2000)

Рут Эллис была самой старой из известных открытых лесбиянок, когда умерла в возрасте 100 лет. Она совершила каминг-аут в 16 лет, окончила старшие классы школы, несмотря на тяжелые времена, и основала успешный печатный бизнес. В 1920-х она познакомилась со своей партнершей Сесилин, с которой они были вместе 30 лет. Их дом в Детройте стал гостеприимным убежищем для геев и лесбиянок афроамериканского происхождения.

Натали Клиффорд Барни (1876-1972)

Барни — американский драматург. Она жила в Париже, выступала против моногамии и посвятила огромное количество времени соблазнению знаменитых женщин своей эпохи, включая писательницу Элизабет де Грамонт, графиню Клермон-Тоннер, а также Долли Уайльд, племянницу Оскара Уайльда. Мир лесбиянок в те времена был очень тесен.

Вита Сэквилл-Уэст (1892-1962)

Вероятно, она больше всего запомнилась благодаря роману с писательницей Вирджинией Вулф . Но у английской поэтессы Виты Сэквилл-Уэст были еще более страстные отношения с подругой Вайолет Трефусис, свидетельством которых является страстная переписка между ними. Несколько раз они убегали вместе, однажды — в Париж, и поднимали изрядный скандал. Женщины также запрещали друг другу спать с собственными мужьями.

Ча-у-Као (годы жизни неизвестны)

Эта клоунесса и артистка из Парижа регулярно выступала в «Мулен Руж» в 1890-х годах. Ее очень любил изображать на своих иллюстрациях художник Анри Тулуз-Лотрек. Он нарисовал несколько интимных сцен, на которых Ча-у-Као изображена со своими любовницами. Считается, что он восхищался ее уверенностью в себе, тем, что она совершенно не скрывала свою гомосексуальность, и ее выбором в пользу мужской профессии клоуна.

Роберта Коуэлл (1918-2011)

Роберта Коуэлл была пилотом истребителя британских ВВС во времена Второй мировой войны. Также она была автогонщицей, участвовавшей в Гран-при. Она родилась мужчиной и стала одной из первых, кто перенес операцию по смене пола. Это произошло в далеком 1951 году. После операции ей больше нельзя было участвовать в автомобильных гонках Гран-при, но она продолжала активно тренироваться и победила в гонке Shelsley Walsh Speed Hill Climb в 1957 году.

Дамы из Лланголлена (1739-1831)

Дамы из Лланголлена — это две ирландские аристократки — Элеонора Батлер и Сара Понсонби, убежавшие из своих богатых домов в подростковом возрасте. Вместе они устроили гнездышко в уэльском особняке и посвятили свою жизнь академическим исследованиям и садоводству. Постепенно о них стали говорить, и к ним приезжали такие литераторы, как Байрон и Шелли, а также Анна Листер, с которой мы уже знакомы.

Одри Лорд (1934-1992)

Одри Лорд — афроамериканская писательница, борец за гражданские права и невозмутимо открытая лесбиянка, которая посвятила жизнь борьбе с проблемой расизма в феминистском движении. Она не скрывала своих взглядов и не боялась открытых конфликтов с известными феминистками, из-за чего некоторые называли ее аутсайдером, но она отказывалась молчать и сдаваться.

Мэри Бенсон (1841-1918)

Мэри Бенсон была известной хозяйкой и светской дамой, вышедшей замуж за архиепископа Кентерберийского. У нее также было множество романов с женщинами, включая четырехлетние отношения с юной и симпатичной девушкой-композитором Этель Смит, которая также встречалась с дочерью Мэри Бенсон, Нелли . Что сделала мать? Она великодушно уступила дочери.

Джейн Аддамс (1860-1935)

Джейн Аддамс была влиятельной фигурой в американском движении суфражисток. За свою жизнь она несколько раз состояла в романтических отношениях с женщинами, и один из самых известных ее романов — с Мэри Розет Смит, с которой они жили вместе. Они постоянно писали друг другу письма, когда были в разлуке, и, судя по переписке, между ними были отношения как у любящей семейной пары.

Леди Уна Траубридж (слева) (1887-1963)

Уна Траубридж была талантливой художницей и партнершей еще более известной лесбиянки, писательницы Рэдклифф Холл (на фото справа). Когда они познакомились, Холл встречалась с тетей Траубридж, Мбель Бэттон, но после ее смерти Уна и Рэдклифф Холл сблизились. Они не скрывали, что живут вместе, и их роман длился до смерти Холл в 1943 году. Но в 1934 году их отношения оказались под угрозой, так как Холл закрутила роман с русской медсестрой Евгенией Сулиной.

Мерседес де Акоста (1893-1968)

Мерседес де Акоста — американская поэтесса и прозаик испанского происхождения. Наиболее известна страстным, ярким и длительным романом с Гретой Гарбо. Де Акоста также не стеснялась добиваться успеха в Голливуде через постель в эпоху немого кино, была связана с русской балериной Тамарой Карсавиной. Де Акосте приписывают фразу: «Я могу увести любую женщину у любого мужчины».