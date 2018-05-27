Гороскоп: июнь 2018

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)

Смело рвите шаблоны и переписывайте привычные сценарии. Вместо старой доброй Лазурки — нетривиальные африканские или южноамериканские маршруты. Вместо очередного черного платья — боди с кристаллами Gucci или парчовый камзол Louis Vuitton . Ну или ровно наоборот. Главное — ни в коем случае не возвращаться на протоптанную дорожку. Каждую минуту пробуйте жизнь на вкус, удивляйтесь и удивляйте: обилие оттенков и полутонов вас шокирует.

РАК 22 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

Начало лета — самое время ослабить строгий самоконтроль. Позвольте себе спонтанное путешествие и чаще встречайтесь с друзьями, а не с деловыми партнерами. В 20-х числах нелишним будет digital-детокс: переза— грузка окажется мощнейшей!

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ — 23 АВГУСТА)

Пора определяться: муки выбора тормозят не только развитие конкретной ситуации, но и ритм жизни в целом. Причем на этот раз лучше довериться не советам со стороны, а собственной интуиции. Услышать внутренний голос поможет медитация.

ДЕВА (24 АВГУСТА— 23 СЕНТЯБРЯ)

Можете удивляться сколько угодно, но все действительно идет по плану — ровно так, как вы давно мечтали. Ловите волну и не спугните удачу сомнениями. В середине месяца вероятны не— ожиданные и ни много ни мало судьбоносные встречи.

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ)

Вашей общительности остается лишь позавидовать. Тем бо— лее что в ближайшие недели она откроет перед вами особен— но заманчивые перспективы. Спойлер: на личном фронте не без перемен (к лучшему, разумеется).

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ — 22 НОЯБРЯ)

Лето начнется феерично. Уже в первые дни июня вас накроет любовная лихорадка, а на работе вам доверят важный проект. Приготовьтесь: жить в режиме «с корабля на бал» (то есть из офиса на свидание) предстоит как минимум полтора месяца.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ)

Душа просит глобальных перемен, но с ними стоит подождать: резкие движения сейчас противопоказаны. В ожидании удачно— го момента выберите новую йога— студию, скорректируйтесистему питания или покрасьте волосы в миллениальный розовый.

К О З Е Р О Г (22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ)

Вместо того чтобы обсуждать и, что греха таить, осуждать окружающих, прислушайтесь к себе и займитесь реализацией собственных желаний. Их, кстати, накопилось немало — и в июне у вас есть все шансы воплотить в жизнь самое заветное.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ— 19 ФЕВРАЛЯ)

Сейчас как никогда важно по— чистить френдленту — не только в фейсбуке, но и в жизни. От того, сможете ли вы определить, кто ваши настоящие друзья, а кто об— щается с вами по инерции или из корысти, зависит очень многое — не ошибитесь!

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА)

В делах вам весь месяц будет сопутствовать удача, а вот отдых пока не предвидится. Впрочем, он вам сейчас и не нужен: вы полны энергии и легко продержитесь до конца июня без дополнительной подзарядки.

ОВЕН (21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)

Если вы не примете меры, мелкая ссора с близким человеком гро— зит перерасти в затяжной конфликт. Чтобы этого не случилось, спланируйте совместный уикенд за городом, а в идеале — поездку в жаркие края. Чувства потеплеют моментально!

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)

Жить в плену иллюзий удобно и приятно, но только до поры до времени. Выныривайте из омута самообмана и смело плывите к конкретным целям. Можете начать с малого: впереди все лето и оно обещает быть на редкость продуктивным.