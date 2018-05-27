Ещё
Гороскоп: июнь 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гороскоп: июнь 2018 

Harper’s Bazaar 12 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)
Смело рвите шаблоны и переписывайте привычные сценарии. Вместо старой доброй Лазурки — нетривиальные африканские или южноамериканские маршруты. Вместо очередного черного платья — боди с кристаллами Gucci или парчовый камзол Louis Vuitton. Ну или ровно наоборот. Главное — ни в коем случае не возвращаться на протоптанную дорожку. Каждую минуту пробуйте жизнь на вкус, удивляйтесь и удивляйте: обилие оттенков и полутонов вас шокирует.
РАК  22 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ
Начало лета — самое время ослабить строгий самоконтроль. Позвольте себе спонтанное путешествие и чаще встречайтесь с друзьями, а не с деловыми партнерами. В 20-х числах нелишним будет digital-детокс: переза— грузка окажется мощнейшей!
ЛЕВ (23 ИЮЛЯ — 23 АВГУСТА)
Пора определяться: муки выбора тормозят не только развитие конкретной ситуации, но и ритм жизни в целом. Причем на этот раз лучше довериться не советам со стороны, а собственной интуиции. Услышать внутренний голос поможет медитация.
ДЕВА (24 АВГУСТА— 23 СЕНТЯБРЯ)
Можете удивляться сколько угодно, но все действительно идет по плану — ровно так, как вы давно мечтали. Ловите волну и не спугните удачу сомнениями. В середине месяца вероятны не— ожиданные и ни много ни мало судьбоносные встречи.
ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ)
Вашей общительности остается лишь позавидовать. Тем бо— лее что в ближайшие недели она откроет перед вами особен— но заманчивые перспективы. Спойлер: на личном фронте не без перемен (к лучшему, разумеется).
СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ — 22 НОЯБРЯ)
Лето начнется феерично. Уже в первые дни июня вас накроет любовная лихорадка, а на работе вам доверят важный проект. Приготовьтесь: жить в режиме «с корабля на бал» (то есть из офиса на свидание) предстоит как минимум полтора месяца.
СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ)
Душа просит глобальных перемен, но с ними стоит подождать: резкие движения сейчас противопоказаны. В ожидании удачно— го момента выберите новую йога— студию, скорректируйтесистему питания или покрасьте волосы в миллениальный розовый.
К О З Е Р О Г (22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ)
Вместо того чтобы обсуждать и, что греха таить, осуждать окружающих, прислушайтесь к себе и займитесь реализацией собственных желаний. Их, кстати, накопилось немало — и в июне у вас есть все шансы воплотить в жизнь самое заветное.
ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ— 19 ФЕВРАЛЯ)
Сейчас как никогда важно по— чистить френдленту — не только в фейсбуке, но и в жизни. От того, сможете ли вы определить, кто ваши настоящие друзья, а кто об— щается с вами по инерции или из корысти, зависит очень многое — не ошибитесь!
РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА)
В делах вам весь месяц будет сопутствовать удача, а вот отдых пока не предвидится. Впрочем, он вам сейчас и не нужен: вы полны энергии и легко продержитесь до конца июня без дополнительной подзарядки.
ОВЕН (21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
Если вы не примете меры, мелкая ссора с близким человеком гро— зит перерасти в затяжной конфликт. Чтобы этого не случилось, спланируйте совместный уикенд за городом, а в идеале — поездку в жаркие края. Чувства потеплеют моментально!
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)
Жить в плену иллюзий удобно и приятно, но только до поры до времени. Выныривайте из омута самообмана и смело плывите к конкретным целям. Можете начать с малого: впереди все лето и оно обещает быть на редкость продуктивным.
Harper’s Bazaar: последние новости
24 часа из жизни Майкла Корса Марина Александрова, Полина Гагарина, Яна Рудковская, Эвелина Хромченко на бранче DressOne Как сделали предложение самым известным женщинам по обе стороны океана?
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это фиаско, братан!70
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад15
Красавица Чиповская превратилась в старуху9
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу2
Откровенный образ Решетовой никто не оценил16
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение