Любовный гороскоп на июнь 2018

Романы, активный флирт, случайные связи — вот что ждет в июне свободных и ищущих. Правда, в третьей декаде захочется чего-то более глубокого и долговременного. Те же, кто уже влюблен и счастлив, в первой половине месяца упрочат духовную связь с партнерами, а во второй — сексуальную.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Свободные и ищущие

Овны, вы в июне, скорее всего, будете с удовольствием проводить время с теми представителями противоположного пола, к кому вас хоть в малейшей степени тянет в сексуальном плане и кому удается вас развлечь. Что-либо серьезное вряд ли сложится, зато вы в конечном итоге определитесь, какой типаж вам сейчас максимально импонирует и какой вид отношений предпочтителен на данном этапе вашей жизни.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 13 июня отношения могут усложниться, так как те поступки, которых он от вас будет ждать, вряд ли окажутся для вас приемлемыми, соответственно, вы скорее пойдете на конфликт, чем «прогнетесь». А вот после 13-го числа страсть к этому человеку вспыхнет с новой силой, и вы для того, чтобы иметь доступ к его телу, станете гораздо покладистее.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Свободные и ищущие

Тельцы, рядом с вами в июне может появиться тот, кто по каким-то весьма прозаическим причинам очень хочет детей, и если вы тоже не против того, чтобы начать работать в этом направлении, то вероятен старт долгого и плодотворно-плодовитого союза. Кстати, не исключено, что в результате первыми у вас с этим человеком родятся близнецы или двойняшки и вы с ним на этом не остановитесь.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы нашли вторую половинку, то в период с 1 по 13 июня постараетесь сделать отношения более стабильными, например инициируете официальный брак, а если уже в нем состоите, то захотите продолжить род. После же 13-го числа во избежание ссор не перекраивайте партнера под себя, не устраивайте ему сцен ревности, чаще хвалите его и демонстрируйте, что гордитесь им.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Свободные и ищущие

Близнецы, вы в июне, вероятно, будете упорно искать того, кто мог бы стать для вас идеальной второй половинкой, а потому «перепробуете» множество вариантов. Не исключено, что в результате вы остановите свой выбор на том, кто окажется весельчаком, станет терпеть ваши причуды и слушать вас с открытым ртом, удовлетворит все ваши потребности в сексе.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 13 июня вы, скорее всего, будете «вилять перед ним хвостом» и всячески демонстрировать, что готовы ради него если и не на все, то, по крайней мере, на многое. Это приведет к тому, что после 13-го числа связь существенно упрочится, вы с этим человеком обзаведетесь чем-то таким, что позитивно повлияет на интимные отношения и сделает общение ярче.

Рак (22 июня — 22 июля)

Свободные и ищущие

Раки, вы в июне можете влюбиться в того, кто постоянно привлекает к себе внимание окружающих, совершая яркие, хотя и не всегда адекватные поступки. Роман и взаимность вполне вероятны, так как этот человек, скорее всего, только кажется безбашенным, а на самом деле просто преследует какую-то весьма утилитарную цель и очень рассчитывает на то, что, когда она будет достигнута, его существование станет тихим, мирным, закрытым ото всех, кроме любимой (любимого).

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть вторая половинка, в период с 1 по 13 июня многие ваши деяния, высказывания и явные намерения укрепят связь, а ваши чувства к ней (к нему) станут еще глубже. После же 13-го числа не требуйте от любимого человека больше, чем он может вам дать, и учитывайте его интересы, не связанные с вами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Свободные и ищущие

Львы, вы в июне будете окружены вниманием представителей противоположного пола, появится роскошный выбор. Скорее всего, в результате вы приблизите к себе того, кто станет вести себя согласно вашим представлениям о безупречном партнере — баловать вас, вовремя заботиться, развлекать, сексуально удовлетворять и при этом периодически прощать ваши закидоны и не требовать равноценной отдачи.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 13 июня вы, вероятно, постараетесь подарить ему огромное количество нежности, ласки, душевного тепла, выражая признательность за то, что он появился в вашей жизни. Благодаря этому после 13-го числа отношения еще больше наполнятся прекрасной любовью, вам будет дозволено многое из того, что раньше почти всегда становилось причиной ссор.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Свободные и ищущие

Девы, в первых двух декадах июня вы, скорее всего, будете крайне скептически относиться к представителям противоположного пола и игнорировать даже весьма откровенный флирт. А вот в третьей вы, возможно, подпустите к себе того, кто давно влюблен в вас, хотя и не афиширует своих чувств, предпочитая носить гордое звание вашего друга и стараясь быть вам полезным. Не исключен перспективный роман.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 13 июня отношения с ним в основном будут вполне для вас комфортными, появится много общих планов на будущее, вероятно принятие важного для вас обоих решения. После же 13-го числа ожидаются ссоры, особенно если вы станете часто придираться к этому человеку и не захотите восторгаться его персоной и всем тем, что он для вас делает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Свободные и ищущие

Весы, вы в июне можете связаться с тем, кто покажется вам прекрасной партией, но на самом деле окажется непредсказуемым и очень неудобным для совместного существования. Велика вероятность, что вместе с ним в вашу жизнь войдет все то, чего вы обычно стараетесь избегать. Так что не стоит ориентироваться на красивую «картинку», зрите в корень и думайте, готовы ли вы постоянно жертвовать своим душевным равновесием.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли свою вторую половинку, в период с 1 по 13 июня какие-то утилитарные вопросы станут поводом для ссор и непонимания, а требования к вам часто будут казаться чрезмерными. Зато после 13-го числа ожидается масса ярких событий, которые обновят чувства, партнер, скорее всего, преподнесет немало подарков и сюрпризов, да и вы в долгу не останетесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Свободные и ищущие

Скорпионы, вы в июне, возможно, попытаетесь еще раз «войти в одну и ту же реку». Не исключено, что судьба сведет вас с кем-то из экс-возлюбленных, и вам покажется, что этот человек вполне сгодится на роль временного партнера. Секс окажется хорош, а вот построить отношения будет весьма непросто, так что роман вряд ли продлится долго, хотя и даст вам нечто важное.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 13 июня вам с ним будет весьма уютно, вы станете часто приоткрывать перед ним завесу своей души, найдется решение каких-то сложных вопросов, мешающих отношениям. А вот после 13-го числа во всем, что не касается интимного взаимодействия, вероятны трудности, поэтому вы, скорее всего, предпочтете свести общение к минимуму.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Свободные и ищущие

Стрельцы, вы в июне, скорее всего, будете множить приятельские связи с представителями противоположного пола, но никого не подпустите слишком близко. Однако есть вероятность, что у вас появится тайна — сердечная привязанность к человеку, который по каким-то причинам осуждается обществом, не может иметь отношений или находится вне зоны досягаемости.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже обзавелись партнером, то в период с 1 по 13 июня будете тянуться к нему душой, захочется мирных домашних посиделок и единения, основанного на общих привязанностях, привычках, увлечениях. После же 13-го числа отношения станут невероятно страстными, причем не только в сексуальном плане, а еще ожидается множество мероприятий, на которых вам предстоит гордиться второй половинкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Свободные и ищущие

Козероги, в июне вы, скорее всего, предпочтете отгородиться от тех, кто попытается флиртовать с вами. Вероятно, вам будет претить желание поклонников завязать ни к чему не обязывающие отношения, и даже за неимением лучшего вы вряд ли согласитесь на интрижку. Впрочем, не исключен секс с человеком, с которым вы когда-то были близки, но это не приведет ни к возобновлению романа, ни даже к повторному свиданию.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, в период с 1 по 13 июня постарайтесь вести себя безупречно, не обижайте ее (его) черствостью и не отталкивайте, когда ей (ему) потребуется порция душевного тепла: если вы сделаете этому человеку больно, он долго вас не простит. После же 13-го числа придется чаще обычного баловать партнера радостями секса и мириться с какими-то его новоприобретенными пристрастиями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Свободные и ищущие

Водолеи, звезды сулят в июне встречу с тем, кто прекрасно подойдет вам по характеру, темпераменту, мировоззрению и мироощущению, поддержит ваши принципы и планы на будущее. Не исключено, что вы сначала сойдетесь с ним во мнениях о чем-то для вас очень важном и обзаведетесь общими друзьями, а потом и просто сойдетесь, чтобы жить вместе и заниматься тем, что чрезвычайно нравится вам обоим.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 13 июня вы, скорее всего, будете чаще обычного сопереживать ему, вас с ним ждут долгие душевные разговоры, вы перестанете во время бесед думать о чем-то своем. А вот после 13-го числа этот человек станет регулярно вызывать у вас отрицательные эмоции, поэтому вы включите высокомерие и предпочтете ловить радость вне его общества.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Свободные и ищущие

Рыбы, вы в июне можете влюбиться в того, кто вам не просто не подходит, а категорически противопоказан. Будьте осмотрительнее: за желание быть с ним придется расплачиваться долгими годами неудачного брака или крайне токсичных отношений. К тому же не исключено, что в третьей декаде рядом с вами подарком судьбы появится тот, от кого вы не потеряете голову, но с кем сможете быть по-настоящему счастливы.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас есть вторая половинка, в период с 1 по 13 июня вам будет очень хорошо в ее (его) обществе, она (он) вдохновит вас на многие подвиги в профессиональной сфере и поспособствует вашему личностному росту. После же 13-го числа уже вам предстоит создать комфортные условия для свершений этого человека, а он в свою очередь отплатит вам исполнением какого-то вашего сокровенного желания.

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