Свадебный гороскоп на лето-2018

В 2018 году все три летних месяца и самое начало осени весьма благоприятны для свадебных торжеств, поэтому, если вы еще не определились с датой бракосочетания, постарайтесь успеть до 9 сентября: в этот день Венера перейдет в Скорпиона, а в данном знаке она не способствует старту долгой и счастливой семейной жизни.

В нашем свадебном гороскопе мы расскажем о наиболее подходящих моментах этого лета для свадеб и о том, кому лучше сочетаться браком в июне, июле и августе.

Начнем с общих сведений:

Период с 19 мая по 13 июня: Венера в Раке. Благоприятен для пар, которые очень хотят детей и планируют минимум двоих, долго встречались, прежде чем решиться официально оформить свои отношения, полностью доверяют друг другу и на первое место ставят именно семейные ценности.

Период с 14 июня по 9 июля: Венера во Льве. Подходит для пышной, роскошной, многолюдной свадьбы, для бракосочетания двух творческих личностей и соединения тех, кто очень пылко друг друга любит, кто недолго думал, прежде чем сказать «да», а подал заявление в загс (сделал предложение) под воздействием порыва чувств.

Период с 10 июля по 6 августа: Венера в Деве. Благоприятен для бракосочетания двух рационалистов, для брака по расчету, для бюджетной, скромной свадьбы, не предполагающей большого количества гостей и бурного веселья.

Период с 7 августа по 8 сентября: Венера в Весах. Подходит для бракосочетания тех, кто уравновешивает и дополняет друг друга, кто вступает в брак повторно, кто хочет свадебным торжеством произвести неизгладимое впечатление на окружающих или прекратить нападки родственников из-за неофициального сожительства, а также для тех, кто выходит замуж (женится), рассчитывая на то, что «стерпится-слюбится».

Овен (21 марта — 20 апреля)

Oscar de la Renta, лето-2018

Овнам лучше всего сочетаться браком, пока Венера во Льве, то есть с 14 июня по 9 июля. Брак будет гармоничным, ярким, с мощной сексуальной составляющей, богатым и постоянно открывающим новые перспективы. Остальные периоды не очень подходят, а семейная жизнь, начавшаяся с 7 августа по 8 сентября, вообще грозит оказаться скандальной и крайне быстро прекратиться.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Elie Saab, лето-2018

Тельцам имеет смысл назначать дату свадьбы на период с 19 мая по 13 июня: Венера в Раке поможет сделать брак плодородным, комфортным в психологическом плане, семейные ценности станут определяющими на всю жизнь не только для вас, но и для вашей второй половинки. Если же вас больше интересует безбедное существование и союз не столько сердец, сколько капиталов, то бракосочетание лучше устроить с 10 июня по 6 августа, позвав в помощники Венеру в Деве.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Viktor & Rolf, лето-2018

Близнецы, если вы рассчитываете на мощный тыл и постоянную поддержку второй половинки, то играйте свадьбу, пока Венера в Раке (с 19 мая по 13 июня), но помните, что и вам придется ради мужа (жены) чем-то пожертвовать. Хотите, чтобы семейная жизнь была похожа на перманентный праздник? Назначайте бракосочетание на период с 14 июня по 9 июля, воспользовавшись Венерой во Льве. А если ждете, что избранник (избранница) будет вас уравновешивать, то вам в помощь Венера в Весах и период с 7 августа по 8 сентября.

Рак (22 июня — 22 июля)

Lela Rose, лето-2018

Ракам рекомендуется выходить замуж (жениться) с 19 мая по 13 июня: Венера в вашем знаке сделает брак счастливым и благополучным, он оправдает практически все ваши ожидания. Неплохой момент и когда Венера в Деве (с 10 июня по 6 августа), но только если между вами и избранником (избранницей) нет пылкой любви, а присутствует какой-то расчет. А если ваша вторая половинка — натура творческая и требующая опеки, то лучше использовать Венеру во Льве (с 14 июня по 9 июля), тогда вы не «потеряетесь» в этом союзе, будете играть в нем очень важную роль.

Лев (23 июля — 22 августа)

Carolina Herrera, лето-2018

Львам стоит назначать бракосочетание, пока Венера находится в их знаке, то есть с 14 июня по 9 июля, тогда они получат от семейной жизни все, чего хотят. Остальные периоды тоже весьма благоприятны, и их можно рассматривать для свадьбы, если вы: а) ждете, что вторая половинка будет с вами носиться как с писаной торбой (Венера в Раке, с 19 мая по 13 июня), б) желаете благодаря партнеру стать собраннее, педантичнее, спокойнее (Венера в Деве, с 10 июля по 6 августа), в) мечтаете о том, чтобы вас принимали со всеми недостатками (Венера в Весах, с 7 августа по 8 сентября).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Christian Siriano, лето-2018

Девы, для вас лучший момент для свадьбы — Венера в вашем знаке, с 10 июля по 6 августа, а также когда эта планета находится в Раке, с 19 мая по 13 июня. Вы получите от брака много духовных и материальных бонусов, оставите хорошее потомство, будете уверены во второй половинке. Остальные периоды тоже неплохи для бракосочетания, правда, ваша семейная жизнь вряд ли окажется спокойной: будет немало адреналиновых встрясок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Zuhair Murad, лето-2018

Весам стоит подумать о том, чтобы назначить свадьбу на период, пока Венера будет находиться в Деве, с 10 июля по 6 августа; само торжество вряд ли пройдет бурно и весело, зато вы в лице мужа (жены) получите стабилизирующий и уравновешивающий вас фактор, да и семейная жизнь окажется благополучной в финансовом плане. Можно сочетаться браком и тогда, когда Венера во Льве, с 14 июня по 9 июля, особенно если вы готовы полностью посвятить себя второй половинке. Ну а Венера в Весах (с 7 августа по 8 сентября) для вас вообще исключительно удачный момент для бракосочетания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Monique Lhuillier, лето-2018

Скорпионам лучше всего устраивать свадьбу в период, когда Венера будет в Раке, с 19 мая по 13 июня, тогда ваша вторая половинка всегда вас морально поддержит, адекватно примет все движения вашей души, покажет, что такое настоящий дом, в который хочется возвращаться. Можно сочетаться браком и при Венере в Деве, с 10 июля по 6 августа, но это в том случае, если вы готовы трудиться не покладая рук, чтобы обеспечить мужу (жене) тот уровень жизни, к которому он (она) стремится.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Temperley London, лето-2018

Стрельцам для бракосочетания подойдут два периода: с 14 июня по 9 июля (Венера во Льве) и с 7 августа по 8 сентября (Венера в Весах). Однако будьте готовы к тому, что в первом случае чувство собственничества в вашей паре станет проявляться гораздо чаще обычного, да и измены могут оказаться чуть ли ни нормой. А вот во втором случае вам придется вести себя намного более благопристойно, чем вы привыкли, чтобы не компрометировать себя, вторую половинку и вообще семейную жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Sachin & Babi, лето-2018

Козерогам для свадьбы из всех вышеперечисленных периодов подходит только момент, когда Венера будет в Деве (с 10 июля по 6 августа). Именно он принесет вам стабильность семейной жизни и гармонию в отношениях с мужем (женой), финансовое благополучие, равноценный союз умов, сердец и возможностей, упорядоченность и предсказуемость в самом лучшем смысле этого слова. Свадьба, сыгранная тогда, когда Венера летом «гостит» в других знаках, чревата непониманием и тем хаосом, которого вы стараетесь избегать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Tadashi Shoji, лето-2018

Водолеям для свадьбы лучше всего подойдет период с 7 августа по 8 сентября (Венера в Весах). Именно он принесет удивительную, нескучную, гармоничную и правильную, с вашей точки зрения, семейную жизнь. Если вы планируете вступать в брак повторно, то можно выбрать Венеру в Раке или в Деве, но рассчитывать на феерическое счастье вряд ли сможете. А вот при Венере во Льве, с 14 июня по 9 июля, бракосочетание проводить не стоит: супружество окажется ярким, но недолгим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Marchesa, лето-2018

Рыбам для свадьбы идеально подходит период с 19 мая по 13 июня (Венера в Раке); вы бонусом получите глубокую любовь, полное взаимопонимание со второй половинкой, единение душ и тот бытовой уклад, который для вас наиболее комфортен. А вот на момент нахождения Венеры в Деве (с 10 июля по 6 августа) бракосочетание назначать не рекомендуется: равнодушие в семье станет обычным делом, а пропасть между вами и мужем (женой) будет увеличиваться чуть ли не каждый день.

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