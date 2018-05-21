Ещё
«Живот скрутило?»: Ани Лорак смутила поклонников странной позой на фотоснимке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Живот скрутило?»: Ани Лорак смутила поклонников странной позой на фотоснимке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Ани Лорак настолько эффектная женщина, что обычно вызывает у поклонников только восхищение. Но новый снимок в Инстаграм-аккаунте дивы немного смутил интернет-пользователей своей двусмысленностью.
Шикарная женщина и обладательница потрясающего вокального таланта Ани Лорак часто слышит в свой адрес лишь комплименты. И неудивительно, ведь девушка работает с лучшими костюмерами, стилистами и фотографами. Но даже такой звездный штат не может всегда гарантировать успех и предсказать, как интернет-пользователи отреагируют на тот или иной снимок артистки в сети. Одна неудачная поза с легкостью может вызвать как сочувствие к певице, так и породить насмешки.
На новом снимке Каролина позирует в пол-оборота и держится рукой за живот так, будто он вызывает у нее сильные боли. Выражение на лице певицы также говорит о том, что она, очевидно, чувствует некий дискомфорт, а отсутствие комментариев лишь дало зеленый свет для негласного состязания в дедукции среди ее фолловеров. «У неё что живот болит?» «Недержание и диарея? Пора пользоваться памперсами!» «Вот это тебя скрутило!»
«Держаться нету больше сил!» «Животик прихватило? Облегчилась бы что ли перед фотосъемкой» «Если скрутило — беги дела делай! А сфотографироваться всегда успеешь!» «Живот скрутило? Что за фото странное? Это реклама спазмов в животе?» Напомним, что это уже не первый промах Каролины. Недавно артистка продемонстрировала поклонникам свое белоснежное бикини, которое те признали очень простым и скучным. Отметив также, что ожидали от своего кумира чего-то более эффектного.
Eva.ru: последние новости
«Совсем не похожи»: Рианна поделилась совместным снимком со своей мамой «Я сдавала бутылки»: Ирена Понарошку рассказала, как заработала первые деньги «Мне не стыдно носить короткие шорты»: Оксана Самойлова чувствует себя моложе своих лет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой124
Советские актрисы, которые не «продались» Западу12
Орбакайте подозревают в ношении парика13
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве65
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны16
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение