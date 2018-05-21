«Живот скрутило?»: Ани Лорак смутила поклонников странной позой на фотоснимке

Популярная певица Ани Лорак настолько эффектная женщина, что обычно вызывает у поклонников только восхищение. Но новый снимок в Инстаграм-аккаунте дивы немного смутил интернет-пользователей своей двусмысленностью.

Шикарная женщина и обладательница потрясающего вокального таланта Ани Лорак часто слышит в свой адрес лишь комплименты. И неудивительно, ведь девушка работает с лучшими костюмерами, стилистами и фотографами. Но даже такой звездный штат не может всегда гарантировать успех и предсказать, как интернет-пользователи отреагируют на тот или иной снимок артистки в сети. Одна неудачная поза с легкостью может вызвать как сочувствие к певице, так и породить насмешки.

На новом снимке Каролина позирует в пол-оборота и держится рукой за живот так, будто он вызывает у нее сильные боли. Выражение на лице певицы также говорит о том, что она, очевидно, чувствует некий дискомфорт, а отсутствие комментариев лишь дало зеленый свет для негласного состязания в дедукции среди ее фолловеров. «У неё что живот болит?» «Недержание и диарея? Пора пользоваться памперсами!» «Вот это тебя скрутило!»

«Держаться нету больше сил!» «Животик прихватило? Облегчилась бы что ли перед фотосъемкой» «Если скрутило — беги дела делай! А сфотографироваться всегда успеешь!» «Живот скрутило? Что за фото странное? Это реклама спазмов в животе?» Напомним, что это уже не первый промах Каролины. Недавно артистка продемонстрировала поклонникам свое белоснежное бикини, которое те признали очень простым и скучным. Отметив также, что ожидали от своего кумира чего-то более эффектного.