Ещё
Какой букет принести на последний звонок?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какой букет принести на последний звонок? 

АиФ-Омск 50 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Последний звонок уже через несколько дней, а важных мелочей ещё очень много.
Цветы на последний звонок — это прекрасная и добрая традиция. Можно купить любой скромный букет — учителю все равно будет приятно.
Несмотря на затяжную и довольно холодную весну в Омске, классические весенние цветы — тюльпаны, нарциссы и ирисы — подарят солнечное настроение при небольшой затрате средств.
Новое, но уже любимое многими направление во флористике — букет из живых цветов и конфет. Букет точно не будет выброшен после торжества, если в нём помимо цветов будут и конфеты. Например, Raffaello. А запомнится такой букет надолго, ведь конфеты потом будут с удовольствием съедены. Не стоит забывать про прекрасный и полезный фруктовый букет, сочетающий в себе как художественно оформленные фрукты, так и овощи, цветы, ягоды, элементы растений, а иногда и игрушки.
Некоторые родители или ученики хотят преподнести подарок оригинальнее — цветок в горшке. Но тут важно знать, не обидит ли педагога такой подарок. Ведь он может просто не любить уход за комнатными растениями.
Покупать букет вскладчину — тоже неплохой вариант. Чем больше цветов, тем меньше их возьмет учитель домой, а если вы всем классом подарите один пышный букет, то он обязательно окажется дома у педагога. Тем более, что на последний звонок, как правило, приобретается не один букет одному учителю, а, как минимум, всем кто вёл уроки в параллели плюс педагоги начальной школы. Купить всем по одному хорошему букету вскладчину — не очень накладно.
В преддверии последнего звонка стоит помнить о повышении цен на цветы. В какую сумму обойдется поздравление в 2018 году? Как сообщила администратор салона цветов «Букетик», в этом году цены на цветы, несмотря на праздник, подниматься не будут. Цена в закупке идёт та же, что и неделей раньше.
Но не у всех салонов один поставщик. Цветочные магазины «Кактус» и «Цветы у яблоньки» повысят стоимость на 10-20 руб. Сумма кажется небольшой, но при большом количестве цветов выйдет повышение процентов на 10. Так что есть смысл купить букеты хотя бы за день до праздника.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске определят лучшую невестку День добра. «Радуга» отметила своё 20-летие и День мецената Где найти школьную форму для последнего звонка?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой124
Советские актрисы, которые не «продались» Западу12
Орбакайте подозревают в ношении парика13
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве65
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны16
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение