Какой букет принести на последний звонок?

Последний звонок уже через несколько дней, а важных мелочей ещё очень много.

Цветы на последний звонок — это прекрасная и добрая традиция. Можно купить любой скромный букет — учителю все равно будет приятно.

Несмотря на затяжную и довольно холодную весну в Омске, классические весенние цветы — тюльпаны, нарциссы и ирисы — подарят солнечное настроение при небольшой затрате средств.

Новое, но уже любимое многими направление во флористике — букет из живых цветов и конфет. Букет точно не будет выброшен после торжества, если в нём помимо цветов будут и конфеты. Например, Raffaello. А запомнится такой букет надолго, ведь конфеты потом будут с удовольствием съедены. Не стоит забывать про прекрасный и полезный фруктовый букет, сочетающий в себе как художественно оформленные фрукты, так и овощи, цветы, ягоды, элементы растений, а иногда и игрушки.

Некоторые родители или ученики хотят преподнести подарок оригинальнее — цветок в горшке. Но тут важно знать, не обидит ли педагога такой подарок. Ведь он может просто не любить уход за комнатными растениями.

Покупать букет вскладчину — тоже неплохой вариант. Чем больше цветов, тем меньше их возьмет учитель домой, а если вы всем классом подарите один пышный букет, то он обязательно окажется дома у педагога. Тем более, что на последний звонок, как правило, приобретается не один букет одному учителю, а, как минимум, всем кто вёл уроки в параллели плюс педагоги начальной школы. Купить всем по одному хорошему букету вскладчину — не очень накладно.

В преддверии последнего звонка стоит помнить о повышении цен на цветы. В какую сумму обойдется поздравление в 2018 году? Как сообщила администратор салона цветов «Букетик», в этом году цены на цветы, несмотря на праздник, подниматься не будут. Цена в закупке идёт та же, что и неделей раньше.

Но не у всех салонов один поставщик. Цветочные магазины «Кактус» и «Цветы у яблоньки» повысят стоимость на 10-20 руб. Сумма кажется небольшой, но при большом количестве цветов выйдет повышение процентов на 10. Так что есть смысл купить букеты хотя бы за день до праздника.