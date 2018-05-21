Смолов страдает от аллергии. Особенно в августе

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» рассказал о том, что испытывает трудности из-за аллергии.

— Что за аллергия?

— На различные виды растений, производственную пыль, секрет желез кошек, собак…

— Из еды что категорически противопоказано?

— Грецкий орех. Самые большие мучения начинаются в августе, когда цветет амброзия. Это вообще катастрофа! По утрам особенно.

— Что спасает?

— Противоаллергические порошки, которые врач привозит из Германии. Антигистаминные таблетки. Плюс на базе «Краснодара» есть солевая сауна. Если сидеть ежедневно по тридцать минут — тоже помогает.

— Домашние животные для вас — табу?

— Нет. Специально завел кошку редкой породы — сервала. Окрасом напоминает гепарда. Вот с ней уживался. Аллергия присутствовала, но не в таких масштабах. (Александр КРУЖКОВ)

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