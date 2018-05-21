Отдыхать с умом. Что делать, если в отпуске устаешь еще больше

Уйти в отпуск — еще не значит хорошо отдохнуть. Как провести долгожданные дни вне работы так, чтобы потом не было мучительно больно за напрасно потраченное время?

Даже в связи с таким приятным событием, как отпуск, возникают свои проблемы. Какие ошибки часто совершают люди? Что мешает им отвлечься от рутины и восстановить силы?

Навязанный отдых

По мнению психологов, следует сто раз подумать, прежде чем соглашаться махнуть куда-нибудь за компанию с друзьями, родственниками, коллегами. В таком деле всегда есть один инициатор, а остальные — ведомые. И если вы не горите желанием идти, «как все», в горы, а хотите понежиться на пляже в Турции, лучше все взвесить. Что для вас важнее — что друзья «обидятся» на ваш отказ или собственное удовольствие. Разве вы не для того весь год пахали, чтобы наконец позволить себе тот отдых, который вам приятен по-настоящему? А друзья поймут: если и им отпуск удастся, они скорее всего забудут ваш «демарш», им и так должно быть хорошо.

Планов громадье

Еще одна распространенная ошибка — планировать на отпуск больше дел, которые можешь сделать. Многие пытаются нагрузить свободные дни всем тем, что не успели сделать за год: сделать ремонт в квартире, заложить фундамент дачной пристройки, навестить родственников, пройти медобследование.

А потом мы удивляемся, что не сделали и половины этого вороха, и под конец отпуска испытываем чувство вины. Решение: не перегружать свой отдых обязанностями. На то он и отдых…

Мысли о работе

Кому-то легко удается забыть об оставленных делах, но есть тип людей, которые по психическому складу являются руководителями, так называемый «контролирующий тип». Его иногда так рисуют на карикатурах: бизнесмен плавает в море на надувном круге, а на животе у него — ноутбук. И мобильный телефон в руке…

Что предлагают сделать психологи? Выделить время в отпуске, которое будет законно посвящено работе. Час в день! В который вам, например, звонят и докладывают о положении дел, а также задают вопросы, требующие вашего участия.