Настоящие мужики никогда не страхуются

Статистика все время утверждает, что женщины живут дольше мужчин. Причин тому множество, но самая главная очевидна. Женщины не совершают и половины тех безумно глупых вещей, на которые мужчины обычно машут рукой и говорят: «И так сойдет».

Мы вовсе не утверждаем, что абсолютно все мужчины такие. Но у этих представителей сильного пола лобная доля — часть мозга, отвечающая за принятие решений и оценку степени риска, — явно не развилась. Совсем. Они просто обречены на несчастный случай.

Источник: Bored Panda

Это не костюм на Хеллоуин.

«В первую очередь думай о безопасности».

Отлично придумали.

Надеемся, с этим полицейским все хорошо.

Как так можно было установить лестницу?

Главное, прическа в порядке.

Интересно, а как он будет слезать обратно?

Даже смотреть на это страшно.

Бррр…

Весна еще не пришла?

А что, креативно.

Главное, чтобы с телевизором ничего не случилось.

Надежная конструкция.

Резиновые сапожки надел. Их не видно, потому что они полностью скрылись под водой. Но надел же!

Непонятно, от чего должна защищать эта пленка.

Тряханет током — так всех вместе.

Вот это маршрут.

А где фото «после»?

Вот так эти ветки, как следует примять надо. Ногой.

Отлично закрепили.