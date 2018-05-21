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За успехи в спорте Мария Погребняк поощряет сыновей фастфудом
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За успехи в спорте Мария Погребняк поощряет сыновей фастфудом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Среди российского бомонда очень популярно рассказывать о правильном питании, занятиях спортом и прочих атрибутах здорового образа жизни. Звезды как будто соревнуются между собой, кто из них правильнее живет, хвастаясь, что адептами пищевых ограничений являются и их наследники. На днях Мария Погребняк, к примеру, указала, что фастфуд позволяет своим детям лишь по праздникам или по особому случаю.
30-летняя дизайнер и светская львица Мария Погребняк не скрывает, что тщательно заботится о своей фигуре и питании. Жена футболиста всячески пропагандирует здоровый образ жизни, ограничения в еде и спортивные тренировки. Правда, красавица регулярно слышит упреки со стороны публики в адрес ее слишком уж утонченных форм, многие даже просят блондинку не выдавать подобную худобу за эталон и не навязывать свое видение красивого тела простым обывателям. Инстаграм-аккаунт Марии периодически заполнен видео ее кулинарных изысканий. Видимо, Погребняк пытается доказать, что она — простая земная женщина и никакие бытовые заботы ей вовсе не чужды, а постоять у плиты за приготовлением чего-то вкусного для нее является самым обыденным делом. Однако это не мешает диванным критикам сомневаться в кулинарных талантах знаменитости, увидев огромные куски мяса, которые та собралась жарить на мангале.
Как оказалось, своих сыновей Погребняк оберегает не только от мультфильмов, но и от нездоровой еды. На днях селебрити решила похвастаться успехами младшего сына, рассказав фанатам, что Алексей занял первое место в турнире по теннису. «Уходя на соревнование он спросил: мама, если я займу первое место мы можем в честь моей победы купить sprite, чикины и картошку фри, конечно купим — ответила я», — написала Мария и подчеркнула, что разрешает подобную еду детям крайне редко. Также знаменитость сообщила, что сама не смогла удержаться от подобного и полакомилась картофелем фри, наггетсами и порцией газировки. Подписчики Марии поздравили сынишку с победой, пожелав ему дальнейших успехов на спортивном поприще. Ну и не прошли мимо «вкусного бонуса», который он получил вместе с заветной наградой. Оказалось, что большая часть фолловеров звезды поддерживает ее как в ограничениях, так и в поощрениях, считая, что лучше вредный бургер ребенок иногда в виде исключения получит из рук мамы, чем будет тайком тратить карманные деньги на нездоровую еду. Многие признались, что их детей тоже манит «запрещенная» еда, и тут главное — мудрость родителей и способность идти на компромиссы. Видимо, и того, и другого у Марии Погребняк хватает.
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