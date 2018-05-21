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Adidas выпустил футболку в честь Казани. Она стоит почти 2 500 рублей
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Adidas выпустил футболку в честь Казани. Она стоит почти 2 500 рублей 

Казанский Портал 1 час назад
Футболка в честь Казани за 2 390 рублей. Фото: adidas.ru  Один из главных спортивных брендов мира — Adidas — выпустил футболку в честь Казани. Ее цена — 2 390 рублей.
В немецкой компании почему-то посчитали, что цвета Казани такие же, как у «Рубина». Сказать, что дизайнеры не видели герб города, нельзя: футболка украшена прорезиненным изображением Зиланта — символа Казани. Однако любой заметит, что Adidas вдохновлялся мифологическим существом с эмблемы «Рубина», а не герба города.
Над Зилантом надпись «Kazan» и корона. На рукаве официальная эмблема чемпионата мира по футболу.
Казань — не единственная, кому Adidas «подарил» футболку. Например, у Самары и Сочи такие:
Фото: adidas.ru  Фото: adidas.ru  Чемпионат мира по футболу начнется совсем скоро, 14 июня.
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