Ксения Собчак похвасталась необычным талантом маленького сына

Полтора год назад Ксения Собчак впервые стала мамой — ведущая родила сына Платона. Несмотря на плотный рабочий график, Ксения всегда находит время на наследника и с ранних лет серьезно занимается его развитием. Когда малышу было чуть больше месяца, Собчак записала его на плавание.

Сейчас Платон уже уверенно держится на воде и без чьей-либо помощи. Мальчик хорошо плавает и ныряет, чем радует своих родителей. Накануне Ксения решила похвастаться умением Платона и выложила видео, на котором юный Платон самостоятельно ныряет. Сама Собчак не скрывает, что гордится успехами сына. Ведущая отметила, что просто не может сдержаться и не показать успехи своего наследника поклонникам.

«Рубрика «Мой сын — гений». Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!» — написала Собчак.

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Большинство поклонников по достоинству оценили навык Платона, который уже в столь юном возрасте умеет хорошо плавать. К тому же, это умение может ему в скором времени пригодиться, так как его знаменитые родители довольно часто покидают Россию и иногда берут сына с собой в путешествия в жаркие страны, чтобы он подышал морским воздухом