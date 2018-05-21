Айша Нам: «Фотограф, взглянув на меня, засмеялся, схватил аппарат и начал снимать»

Было это в недалеком 2014, когда я училась на 3 курсе в университете. Мой муж, тогда ещё даже не мой молодой человек, до сих пор вспоминает тот день со смехом и всячески подкалывает.

Так вот. На дворе осень, а точнее конец октября, холодно (не знаю почему в тот год отопление дали позже, но однозначно — я замерзла), зябко, как раз время глинтвейна, тёплого пледика и хорошей книжки. Но не тут-то было. Вместо теплого напитка была вода, вместо книжки тесты для подготовки к государственной аккредитации. Зубрила я их, кстати, упорно, ибо преподаватели стращали нас небесной карой за несдачу. Была на тот момент у меня теплая мягкая пижама персикового цвета с мимишными зайчатами. В ней, собственно, я и учила злосчастные вопросы.

В то чудесное студенческое время моя подруга и мой будущий муж работали в местной газете. Офис находился как раз напротив моего дома. В тот день подруга была дежурной по номеру и оставалась допоздна. Во многих газетах среда — день Апокалипсиса — это когда газету отправляют в печать и нужно успеть всё отредактировать и сверстать. Я частенько приходила к подруге на работу, приносила еду и прочие вкусняшки, и день «сумасшествия» не был исключением. В перерывах между зубрёжкой тестов, я успела приготовить рыбу. Ну и, конечно же, как самая заботливая и любящая подруга понесла еду в редакцию.

Напоминаю, на улице холодно, люди опустив голову идут по своим делам, хмурые, занятые и печальные. Не понимая почему все оглядываются вслед, спокойно дошла до редакции, вызвала лифт на 6-ой этаж и завалилась в кабинет к подруге. Увидев меня, она и присутствующие люди сначала обомлели. Потом начался безудержный смех. Тут в кабинет заглянул мой будущий муж, поднес кулак ко рту и залился смехом, умудряясь на всю редакцию звать фотографа. Тот прибежал и секунд 10 не понимал, что тут происходит. А я стою себе красивая с причёской а-ля взрыв на макаронной фабрике вся такая яркая и ни во что не врубающаяся. Фотограф от шока отошел, схватился за свой аппарат и начал снимать. Тут в моём мозгу что-то щёлкнуло. Посмотрела на себя и поняла, заучилась мать. В редакцию я пришла в той самой персиковой пижаме с зайчиками. Так вот, почему прохожие оглядывались! Я же так и по улице прошла: в персиковой пижаме, в руках вкусно пахнущая рыба, с туповато-веселой улыбкой на лице.

С тех пор при появлении в редакции все всегда вспоминают тот случай. И если вы думаете, что с мужем нас свёл этот случай, спешу огорчить, с ним всё было ещё прикольнее. Но это уже совсем другая история…