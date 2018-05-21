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По пути из Уфы в Салават пропал парень с мусульманской татуировкой на шее
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По пути из Уфы в Салават пропал парень с мусульманской татуировкой на шее 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Вот уже шестой день не находят себе места родные 22-летнего Ильдуса Ахметьянова. 14 мая вечером парень позвонил родителям и рассказал, что собирается поехать из Уфы в Салават.
— Но до дома он так и не доехал, — сокрушаются близкие молодого человека.
Родители заявили о пропаже Ильдуса в полицию. К поискам подключились и волонтеры.
Приметы Ильдуса: рост 185 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые.
Особые приметы: на лбу справа шрам, на шее — татуировка в виде мусульманского знака.
Всех, кто знает о местонахождении Ильдуса, просят позвонить в полицию по телефону 02. Или поисковикам общества «Поиск детей Башкортостана» по номеру: 89279698919 и 79279416511.
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