По пути из Уфы в Салават пропал парень с мусульманской татуировкой на шее

Вот уже шестой день не находят себе места родные 22-летнего Ильдуса Ахметьянова. 14 мая вечером парень позвонил родителям и рассказал, что собирается поехать из Уфы в Салават.

— Но до дома он так и не доехал, — сокрушаются близкие молодого человека.

Родители заявили о пропаже Ильдуса в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Приметы Ильдуса: рост 185 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые.

Особые приметы: на лбу справа шрам, на шее — татуировка в виде мусульманского знака.

Всех, кто знает о местонахождении Ильдуса, просят позвонить в полицию по телефону 02. Или поисковикам общества «Поиск детей Башкортостана» по номеру: 89279698919 и 79279416511.