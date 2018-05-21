Справочник: «Требования к маркировке на упаковке в ЕАЭС» 

Какая информация должна быть нанесена на упаковку продукта? Что можно, а что нельзя писать на упаковке? Какие изображения допустимы, а какие ‑ запрещены для данной категории продукции? Каким должно быть наименование пищевой продукции, чтобы не нарушить требования законодательства? Знание о подводных камнях, которые содержатся в законодательстве ЕАЭС, поможет сэкономить время, силы и деньги руководителям предприятий, бренд-менеджерам, дизайнерам упаковки, специалистам, которые занимаются неймингом или разрабатывают техническое задание на конструкцию и оформление упаковки.