Какое оборудование нужно для йоги?

Для первого посещения занятия йогой в клубе вам не потребуется ничего, кроме удобной одежды и коврика. Покупка коврика не является обязательным условием, во всех центрах их предоставляют напрокат на время занятия. Однако, свой личный коврик нужен из соображений гигиены и мыслей о будущем, коврик будет сопровождать вас на каждом тренинги, любители йоги относятся к этому атрибуту очень трепетно. Далее вам предстоит задуматься о покупке другого оборудования для йоги, при наличии собственных валиков, ремней, подушек и других приспособлений практиковать можно будет не только в зале, но и дома. Хороший коврик для йоги должен обеспечивать высокое сцепление тела с поверхностью, если руки и ноги будут скользить, то выполнение многих асан станет опасным. Чем выше качество коврика, тем хуже он будет растягиваться, толщина коврика для занятий в зале или дома должна составлять не менее 6 мм. Не нужно экономить на стоимости коврика, при практиках средней интенсивности качественное изделие прослужит не менее 3-4 лет. Если использовать коврик вместе с расстеленным поверх полотенцем, то он прослужит гораздо дольше, полотенце будет впитывать пот, постирать его намного проще, чем коврик.

Главной категорией оборудования для йоги являются пропсы, это приспособления, которые помогают телу принимать и удерживать нужное положение. К пропсам относят кирпичи, валики, веревки и ремни для йоги. Без этих приспособлений новички не смогут качественно выполнить асаны со скручиванием и в положении лежа на спине, перевернутые асаны, наклоны вперед, даже принять правильное положение для расслабления без использования оборудования будет очень сложно. Желательно приобретать приспособления со съемными чехлами, постирать чехол будет намного проще, чем подвергнуть гигиенической обработке само изделие. Все практики йоги традиционно заканчиваются отдыхом, для достижения полнейшего расслабления понадобится плед из мягкого приятного на ощупь материала. Подойдет небольшой тонкий плед из флиса, хлопка или неколючей шерсти. Плед также будет использоваться в скрученном виде для сохранения правильного положения в некоторых асанах. По свойствам свернутый плед не сравнится со специализированным валиком, но он сделает занятия более комфортными. Форма одежды для йоги будет не такой, как для фитнеса, материал должен быть тонким и тянущимся, подходят вещи из хлопка с небольшой примесью эластана. Предметы одежды должны как можно плотнее облегать фигуру, это позволит оценить правильность выполнения асан. Однако, если человек стесняется обтягивающей одежды по причине лишнего веса, то он может выбрать что-то более свободное. Желательно чтобы цвет формы для йоги совпадал с цветом коврика, это поможет расслабиться без визуального дискомфорта. Одежда не должны электризоваться и оголять тело при выполнении перевернутых позиций. Читать далее

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