Плавание на открытой воде. Особенности тренировочного процесса. Советы

Готовимся к заплыву на открытой воде в реалиях обычного бассейна.

Ещё чуть-чуть, и купальный сезон можно будет смело объявить открытым. Но что если ваша цель на лето гораздо амбициозней, чем выезды с друзьями на пикник в выходные? Заплывы на открытой воде — отличный вариант совместить приятное с полезным: отдохнуть, поплавать в компании друзей, преодолеть свои страхи и стать ещё сильнее и выносливее!

Локаций для таких стартов хоть отбавляй: легендарный Босфор, красивейшее озеро Севан в Армении, Байкал, Волга и многие другие. Но не стоит забывать, что участие в таком заплыве — большая ответственность, и даже если вы с лёгкостью можете проплыть 10-15 бассейнов во время тренировки, это ещё не значит, что вы готовы к участию на все сто процентов.

Не так давно мы посетили тренировку в фитнес-клубе OLYMP в Большом Кисловском переулке. В ходе занятия нам удалось поработать над техникой, выполнить ряд специальных упражнений, потренировать дыхание и разобраться в вопросе, что же может помешать на старте.

Вместе с профессиональным тренером, инструктором водных программ, КМС по подводному спорту Юлией Лысогорской мы сформулировали 6 универсальных правил, которые помогут вам подготовиться к старту на открытой воде, не покидая бассейна.

Работаем над техникой

Главным образом нужно работать над двумя параметрами: дыханием и техникой, потому что научиться делать вдох и выдох в стоячей воде — легко. Здесь вода тебя не сбивает. Поэтому дыхание нужно тренировать. Это работа на гипоксию, то есть на нехватку воздуха. Попытайтесь плыть и задерживать дыхание под водой максимально. Например, выполнять вдох не через два гребка, а через три. Либо попробуйте тренироваться с дополнительным оборудованием — трубкой. Это тоже очень полезно.

Ещё один важный момент — поворот головы в кроле. Нужно поднимать подбородок выше, нужно увеличить силу гребка, потому что вполне возможно, что вы можете стартовать против течения. Всё это необходимо в комплексе отрабатывать на спокойной воде, чем чаще, тем лучше.

Разминаемся при помощи упражнений

Элементарное упражнение для разминки — зафиксируйте руки на доске, плывите исключительно на ногах кролем. Ноги должны быть ровными, в работу включается исключительно передняя часть бедра. Это основа основ. Это разминка, которая должна быть у всех. Аналогично можно потренировать ноги, если зафиксировать руки и проплыть несколько бассейнов брасом или дельфином.

Ещё, конечно, важно научиться держаться на спине. Чередуйте плавание на спине и на груди.

Первое, чему всегда изначально обучают и детей, и взрослых, — это дыхание в воде и умение держаться на спине. Далее уже можно переходить к более сложным упражнениям.

Преодолеваем психологический барьер

Психологический барьер, страх — эти вещи могут серьёзно помешать вам в момент соревнований. Возможно, всё это идёт из прошлого, если вы хоть раз тонули. Некоторых в детстве просто скидывали в воду и говорили «плыви», поэтому в голове у них зафиксировался психологический барьер, с этим очень непросто работать. Тренер, конечно, сделает всё, что может, но вы тоже должны приложить к этому немало усилий.

Работаем в комплексе

Я считаю, что тренировки в комплексе могут сильно помочь во время плавания. Для пловца очень важна растяжка, поэтому занятия в бассейне можно смело сочетать с другими направлениями: пилатес, йога, растяжка. Кардионагрузки: бег, велосипед, триатлон — тоже положительно повлияют на рост вашей вынослиивости.

Я не против «железа», но тогда нужно выбрать, что ты хочешь. Можно делать всё в комплексе: и плавать, и качать мышцы. Но если вы будете заниматься только «железом» и не растягиваться, то в плавании от этих мышц не будет никакого толка, потому что они не растянуты.

Избавляемся от страхов

Ещё один страх, который может возникнуть прямо на площадке — это страх количества людей. Постарайтесь абстрагироваться от всей ситуации и переключиться на позитивные мысли.

Учимся распределять силы

Я считаю, что перед участием в соревнованиях нужно сначала поработать в бассейне. Например, взять расстояние 400 метров и проплыть его без остановок, посмотреть, как удобнее это сделать и распределить свои силы. У каждого человека всё очень индивидуально: кто-то плывёт быстро старт и финиш, кто-то — всю дистанцию проходит равномерно. Ну и, конечно, во время тренировки обязательно следите за своим пульсом.

Плавание — это идеальная кардионагрузка для вашего организма. Занимайтесь собой, работайте над своим телом и не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели. Найдя правильный подход к тренировочному процессу и посоветовавшись с профессиональным инструктором, вы без труда покорите даже самую нереальную, на первый взгляд, дистанцию!