Ещё
Язь, елец, лещ и плотва — самые опасные: 169 курганцев поели рыбу и заболели описторхозом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Язь, елец, лещ и плотва — самые опасные: 169 курганцев поели рыбу и заболели описторхозом 

45.ru 54 минуты назад
Фото: 45.ru
Рыбу советуют покупать только в магазинах и тщательно готовить
С начала года описторхозом в Курганской области заболели 169 человек (19,79 на 100 тысяч населения), что соответствует уровню прошлого года. Тогда было зарегистрировано 175 случаев, 20,3 на 100 тысяч населения.
— Основные факторы передачи: необеззараженная рыба только семейства карповых (вяленая, соленая, холодного копчения, строганина, сырая), содержащая жизнеспособных метацеркарий описторхиса. Заражение происходит при употреблении необеззараженной рыбы семейства карповых, содержащей жизнеспособных личинок описторхиса. Наибольшую опасность при заражении описторхозом представляют язь, елец, лещ и плотва, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.
Инфекционное заболевание возникает, если в организм человека попадают личинки. Они поражают протоки печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Чаще всего это заболевание регистрируют в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тюменской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях; Пермском крае (в т.ч. Коми-Пермяцком округе), Республике Коми, Алтайском и Красноярском краях.
В основном описторхозом болеют мужчины. Наибольшие показатели заболеваемости у пациентов от 15 до 50 лет. Острый описторхоз средней тяжести сопровождается лихорадкой в течение 2–3 недель, часто с высыпаниями на коже. После острой фазы болезнь переходит в хроническую форму. Обнаружить заражение яйцами гельминта можно только через 3–4 недели после заражения.
В Роспотребнадзоре советуют не покупать речную рыбу в местах несанкционированной торговли и уже купленную — обрабатывать.
Варить рыбу (крупную разрезать на кусочки) 15–20 минут с момента закипания.
Жарить небольшими кусочками в распластанном виде в течение 20 минут в большом количестве жира, аналогичным образом готовятся котлеты из рыбы.
Выпекать рыбные пироги не менее 45–60 минут.
Вялить только мелкую рыбу в течение трёх недель после предварительного посола.
Не употреблять в пищу сырую рыбу, слабого и кратковременного посола и сырой рыбный фарш.
Солить из расчёта 2 килограмма соли на 10 килограммов рыбы сроком:
пескаря, уклейки, гольяна, верховки — 10 суток;
плотвы, ельца, красноперки, голавля, белоглазки, подуста, чехони, мелких (до 25 см) язей, лещей, линей — 21 сутки;
крупных (свыше 25 см) язей, лещей, линей — 40 суток.
45.ru: последние новости
«Соль, перец, лук и...»: секреты идеального шашлыка от шеф-поваров Кургана Лучшие среди худших: зарплаты зауральских медиков вдвое больше, чем в среднем по области Больше свободного времени — больше угроз: Алексей Кокорин призвал беречь детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с дочерью Владимира Турчинского
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой153
Королеву заподозрили в беременности2
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны17
Советские актрисы, которые не «продались» Западу26
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
00:45
Королеву заподозрили в беременности
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение