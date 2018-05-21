Язь, елец, лещ и плотва — самые опасные: 169 курганцев поели рыбу и заболели описторхозом

Рыбу советуют покупать только в магазинах и тщательно готовить

С начала года описторхозом в Курганской области заболели 169 человек (19,79 на 100 тысяч населения), что соответствует уровню прошлого года. Тогда было зарегистрировано 175 случаев, 20,3 на 100 тысяч населения.

— Основные факторы передачи: необеззараженная рыба только семейства карповых (вяленая, соленая, холодного копчения, строганина, сырая), содержащая жизнеспособных метацеркарий описторхиса. Заражение происходит при употреблении необеззараженной рыбы семейства карповых, содержащей жизнеспособных личинок описторхиса. Наибольшую опасность при заражении описторхозом представляют язь, елец, лещ и плотва, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Инфекционное заболевание возникает, если в организм человека попадают личинки. Они поражают протоки печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Чаще всего это заболевание регистрируют в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тюменской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях; Пермском крае (в т.ч. Коми-Пермяцком округе), Республике Коми, Алтайском и Красноярском краях.

В основном описторхозом болеют мужчины. Наибольшие показатели заболеваемости у пациентов от 15 до 50 лет. Острый описторхоз средней тяжести сопровождается лихорадкой в течение 2–3 недель, часто с высыпаниями на коже. После острой фазы болезнь переходит в хроническую форму. Обнаружить заражение яйцами гельминта можно только через 3–4 недели после заражения.

В Роспотребнадзоре советуют не покупать речную рыбу в местах несанкционированной торговли и уже купленную — обрабатывать.

Варить рыбу (крупную разрезать на кусочки) 15–20 минут с момента закипания.

Жарить небольшими кусочками в распластанном виде в течение 20 минут в большом количестве жира, аналогичным образом готовятся котлеты из рыбы.

Выпекать рыбные пироги не менее 45–60 минут.

Вялить только мелкую рыбу в течение трёх недель после предварительного посола.

Не употреблять в пищу сырую рыбу, слабого и кратковременного посола и сырой рыбный фарш.

Солить из расчёта 2 килограмма соли на 10 килограммов рыбы сроком:

пескаря, уклейки, гольяна, верховки — 10 суток;

плотвы, ельца, красноперки, голавля, белоглазки, подуста, чехони, мелких (до 25 см) язей, лещей, линей — 21 сутки;

крупных (свыше 25 см) язей, лещей, линей — 40 суток.