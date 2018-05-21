Перебор? Дженнифер Лопес на премии Billboard 

Вчера в Лас-Вегасе прошла премия Billboard, которую вручают музыкантам за особые достижения в индустрии. На мероприятии появились Мила Кунис (34), Джон Ледженд (39), Тейлор Свифт (28), Тайра Бэнкс (44), Дженна Деван (37), Хейли Болдуин (21) и другие.
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Дженнифер Лопес (48), кстати, вышла на дорожку в одиночестве. Для выхода певица выбрала платье со змеиным принтом Roberto Cavalli с кожаными вставками и высокие сапоги.
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Позже Лопес появилась на сцене и спела свою новую песню Dinero. Для выступления певица переоделась в костюм, под которым скрывался усыпанный камнями топ.
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Кстати, многим этот образ напомнил Майкла Джексона в клипе Smooth Criminal.
https://www.youtube.com/watch?v=h_D3VFfhvs4
Маникюр Джен заслуживает отдельного внимания: на ее ногтях красовались стодолларовые банкноты, ведь Dinero в переводе с испанского — деньги.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/perebor-dzhennifer-lopes-na-premii-billboard/