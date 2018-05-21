Перебор? Дженнифер Лопес на премии Billboard

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Дженнифер Лопес (48), кстати, вышла на дорожку в одиночестве. Для выхода певица выбрала платье со змеиным принтом Roberto Cavalli с кожаными вставками и высокие сапоги.

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Позже Лопес появилась на сцене и спела свою новую песню Dinero. Для выступления певица переоделась в костюм, под которым скрывался усыпанный камнями топ.

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Кстати, многим этот образ напомнил Майкла Джексона в клипе Smooth Criminal.

https://www.youtube.com/watch?v=h_D3VFfhvs4

Маникюр Джен заслуживает отдельного внимания: на ее ногтях красовались стодолларовые банкноты, ведь Dinero в переводе с испанского — деньги.

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