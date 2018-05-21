Звезды, которые пережили изнасилование и не побоялись об этом рассказать

В 19 лет Леди Гага была изнасилована продюсером. На протяжении многих лет она молчала о случившемся, так как не хотела, чтобы это на что-то повлияло.

«В течение многих лет я держала этот инцидент в себе, не зная, как справиться с таким эмоциональным потрясением. Я не знала, как принять все это и как перестать винить себя. Произошедшее навсегда изменило мою жизнь. Я искала причину в себе и думала, что, возможно, это случилось из-за того, как я была одета или потому, что я провокационный человек», — делилась певица в одном из интервью.

Заглушить боль она пыталась при помощи алкоголя, но вовремя поняла, что это не приведет ни к чему хорошему. «Я ни с кем не говорила. И я не разговаривала с собой долгое время. А потом я сказала себе: „Знаешь что? Ты должна понять, откуда берет начало вся эта выпивка и вся эта ерунда. Иначе это не уйдет просто так“, — вспоминала поп-дива.

Мадонну также изнасиловали в 19-летнем возрасте, когда она только приехала покорять Нью-Йорк. По словам певицы, ей нужно было позвонить из телефона-автомата, но денег не было. Некий молодой человек предложил помощь, сказав, что она может воспользоваться его домашним телефоном. До дверей квартиры они так и не дошли.

»Он приставил мне нож к горлу и изнасиловал. Я была страшно напугана, поэтому не сопротивлялась, — рассказала певица. — Мне сказали, что если я решу выдвинуть обвинения, то мне придется пройти медосмотр, затем пойти в суд, где мне станут задавать все эти личные вопросы. Этот процесс показался мне невероятно унизительным», — рассказала в свое время певица в сенсационном эссе для Harper's Bazaar.

Памела Андерсон считает, что стала жертвой изнасилования потому, что слишком рано повзрослела. Когда будущей звезде Playboy было 12, над ней надругался 25-летний друг брата. «Он пригласил меня к себе домой, чтобы научить играть в нарды, потом предложил помассировать мне спину, а потом изнасиловал», — рассказывала Андерсон в одном из интервью.

В 15 она стала жертвой группового изнасилования. На этот раз инициатором был ее бойфренд, который предложил Памеле поразвлечься с пятью его друзьями. «Когда этот ад закончился, мне хотелось исчезнуть с лица земли», — вспоминала она с ужасом уже позже. С тех пор знаменитая красотка поклялась любить, защищать и полностью доверять только животным.

Жертвами насилия становятся не только женщины. Мужчинам признаться в таком еще сложнее. Сенсационное заявление сделал голливудский актер Тим Рот в 1999 году. В одном из интервью после выхода своего дебютного режиссерского фильма «Зона военных действий» он заявил, что в детстве пережил сексуальное насилие. Раскрывать подробности актер не стал: о том, что насильником был его дед, Рот смог рассказать только в 2016 году.

«Отец тоже стал жертвой насилия. Как и я. Но я пострадал не от отца, а от того, кто насиловал его — это был его отец. Мой дед был чертовым насильником! Но все боялись сказать. Никто не знал, что делать», — заявил Тим в разговоре с журналистами Guardian

Опра Уинфри

В 2011 году в интервью телеведущему Пирсу Моргану Опра Уинфри впервые настолько открыто смогла говорить о пережитом насилии. Она вспомнила, как в 14 лет потеряла нежеланного ребенка и заявила, что после регулярных изнасилований хотела свести счеты с жизнью.

«Беременность была результатом постоянного сексуального насилия, которому я подвергалась, начиная с девяти лет. И продолжалось это до 14 лет. Меня в моей жизни не ждало ничего хорошего. А моего ребенка тем более. Я бы оказалась в тюрьме или на панели, а он — в приюте. Меня с ним ничего не связывало. И когда я потеряла его, то испытала одно лишь облегчение. Если бы этого не случилось, я бы покончила с собой», — вспоминала телеведущая.

События прошлого закалили характер звезды. Дабы доказать себе и всему миру, что она не потеряна для общества, Опра много работала. Сейчас ее считают одной из самых влиятельных персон в мире медиа. У нее счастливый брак, а о прошлом остались лишь отголоски воспоминаний.