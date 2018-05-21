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Елена Валюшкина предсказала будущее Британии
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Елена Валюшкина предсказала будущее Британии 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В конце знаменательного для Соединенного Королевства дня, когда Принц Гарри сочетался браком со своей избранницей Меган Маркл, российская актриса, внимательно следившая за церемонией, решила опубликовать собственное эффектное фото на морском побережье.
На снимке Елена попыталась изобразить процесс разгона темных грозовых туч. Однако мысли Валюшкиной в тот момент были заняты судьбой Великобритании. Актриса восхитилась дочерью Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, маленькой Принцессой Шарлоттой. Елена решила, что в будущем эта девочка непременно должна стать королевой, как и ее бабушка Елизавета II. Причиной такого предсказания стало невероятное сходство малышки и нынешней правительницы.
Поклонники согласились с Еленой: «Мне тоже нравится Англия. Нравится сегодняшняя свадьба, с потрясающими чистыми эмоциями. И в Шарлотту я влюблена». Некоторые все же пожелали оказаться на месте Валюшкиной: «Как хорошо так стоять! Ветер обнимает! Как любящий мужчина! И волна целует ноги. И ветер играет волосами, дуя теплом, и в голове такие мысли, такие мысли!»
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