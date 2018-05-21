Ещё
Лопес, Сиара, Агилера и другие звёзды на Billboard Music Awards 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лопес, Сиара, Агилера и другие звёзды на Billboard Music Awards 2018 

Журнал ОК! 1 час назад
Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялась 25-я ежегодная музыкальная премия Billboard Music Awards 2018 (которая немного остудила жар обсуждений в сети свадьбы принца Гарри и Меган Маркл). На красной дорожке премии появились многие артисты, включая Дженнифер Лопес, Сиару, Кристину Агилеру, Милу Кунис, Тейлор Свифт, Джона Ледженда, Khalid и многих-многих других.
Фотография: Legion-Media Выступление Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards 2018
Открыла торжественную премию певица и актриса Келли Кларксон, которая не только исполнила песню на сцене Billboard, но и выступила в качестве ведущей вечера.
Келли Кларксон
Келли Кларксон
Заветные статуэтки Billboard Music Awards 2018 получили Тейлор Свифт, Кендрик Ламар, Дрейк, Бруно Марс и не только. Лучшим же исполнителем назвали британца Эда Ширана, однако он не смог присутствовать на премии из-за большого гастрольного тура.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженна Деван
Дженна Деван
Сиара
Сиара
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Khalid
Деми Ловато
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Хейли Болдуин
Джанет Джексон
Ne-Yo
Принс Майкл Джексон
Мила Кунис
Тайра Бэнкс
Джон Ледженд
Журнал ОК!: последние новости
Меган Маркл и принц Гарри поженились Ирина Шейк вышла на прогулку с дочерью в ярком образе: фото Алисса Милано дала откровенное интервью, в котором рассказала о послеродовой депрессии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с дочерью Владимира Турчинского12
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой157
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны17
Звёзды, которые оконфузились на публике
Что стало с супермоделями девяностых
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:09
Что стало с дочерью Владимира Турчинского
Звёзды
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение