Лопес, Сиара, Агилера и другие звёзды на Billboard Music Awards 2018 

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялась 25-я ежегодная музыкальная премия Billboard Music Awards 2018 (которая немного остудила жар обсуждений в сети свадьбы принца Гарри и Меган Маркл). На красной дорожке премии появились многие артисты, включая Дженнифер Лопес, Сиару, Кристину Агилеру, Милу Кунис, Тейлор Свифт, Джона Ледженда, Khalid и многих-многих других.
Фотография: Legion-Media Выступление Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards 2018
Открыла торжественную премию певица и актриса Келли Кларксон, которая не только исполнила песню на сцене Billboard, но и выступила в качестве ведущей вечера.
Келли Кларксон
Келли Кларксон
Заветные статуэтки Billboard Music Awards 2018 получили Тейлор Свифт, Кендрик Ламар, Дрейк, Бруно Марс и не только. Лучшим же исполнителем назвали британца Эда Ширана, однако он не смог присутствовать на премии из-за большого гастрольного тура.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженна Деван
Дженна Деван
Сиара
Сиара
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Khalid
Деми Ловато
Кристина Агилера
Принс Майкл Джексон
Мила Кунис
Тайра Бэнкс
Джон Ледженд