Наталья Бардо, Александра Ревенко, Валерия Дергилева на дне рождения Levi’s 

Ровно 145 лет назад Levi’s получили патент на легендарную модель 501. С тех пор эта дата считается днем рождения синих джинсов. Отпраздновать грандиозное событие было решено с размахом: на территории института и бара «Стрелка» прошли мастер-класс и вечеринка, собравшие друзей и поклонников бренда. На один день «Стрелка» превратилась в творческую лабораторию, где гости получили возможность изучить азы «печворкинга», научиться «варить» и красить деним, создавать рисунки в стиле граффити и наносить клепки на любимые джинсы. Среди прочих оказались Таисия Румянцева, Наталья Туровникова, Наталья Бардо, Маргарита Лиева, Александра Ревенко, Анастасия Меськова, Дина Немцова, Антон Лаврентьев, Валерия Дергилева, Петр Романов, Иван Чуйков, Урсула Ким, Тимофей Колесников и многие другие.