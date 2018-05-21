История моей теплицы: поликарбонатная взамен пленочной

О том, что теплица на огороде необходима, я знала давно.

Еще больше 20 лет назад, сначала помогая маме на даче, а затем занимаясь возделыванием дачи самолично, видела, что томаты и перцы растут и вызревают в закрытом грунте гораздо быстрее и продуктивнее. А еще в теплице растения лучше выдерживали нападки болезней.

Теплица на даче была самодельная. Отец сколотил деревянный каркас размером 6х2,5 м и высотой в коньке примерно 2,5 м. Каждую весну теплицу накрывали новой целлофановой пленкой, которую к осени дожди и ветра во многих местах разрывали. Тем не менее томаты росли до конца сентября, а перцы даже до середины октября. …Конечно же, я мечтала о капитальной стеклянной теплице.

И вот несколько лет назад, когда забрезжила возможность воплощения мечты всей жизни — заиметь собственный дом, я стала просиживать вечера в Интернете в поисках информации о домах и, конечно же, обо всём (ну мне тогда казалось, что обо всём, а сейчас чуть ли не каждый день открываю много нового, интересного и удивительного на нашем сайте) к дому относящемся. Сюда же относилась и информация о теплицах.

Тогда-то я узнала, что сейчас теплицы можно купить в готовом виде и они делаются из поликарбоната. Конструкций много. Различаются теплицы и просто размером, и формой крыши, и количеством ребер жесткости, а также разной толщиной поликарбоната.

А еще в продаже имеются очень удобные конструкции — парники с покрытием из нетканного материала. Они удобны тем, что их можно переносить с места на место, и тогда легко соблюдать севооборот, не меняя грунт в теплице.

Естественно, в первую же весну на собственной земле, а было это в прошлом году, мы помчались покупать теплицу. Выбрали оптимальный по размеру и цене вариант.

Таким образом в начале мая 2017 года у нас появилась поликарбонатная теплица размером 6х3 м!

Сияет в лучах заходящего солнцаПоставили красавицу в юной части участка на целину. Вскопали и разделили рабочее пространство теплицы на 2 грядки, выложив дорожку кирпичом.

Внутри

Грядки получились очень широкими, больше 1 м. Это неудобно, приходится по ним ходить. К тому же не очень удобно размещать растения — или слишком вольготно, теряя место, или слишком загущено. Так что в тот же год родилась мысль сделать внутри перепланировку. Но это уже другая история. Были и другие проблемы — мучил конденсат. Плохой урожай дали огурцы и баклажаны.

Вообще теплицу в прошлом году загрузила по полной. Там были и томаты — целая грядка, и перцы сладкие, перцы острые, баклажаны и даже огурцы. Томаты с перцами дали достаточный для нас урожай. Хватило и покушать в свежем виде, и законсервировать.

Дамские пальчики и золотая пуля

Острый и сладкий перцы

Консервацию достаем на стол до сих пор:

Томатики, лечо и т.д.

Этой зимой было очень много снега, причем часто мокрого и тяжелого. Чтобы теплицу не поломало, периодически счищала снег.

А иногда и рисовала на ней)

Надеюсь, моя теплица будет радовать меня еще много лет. А наибольшую радость я буду испытывать, когда у меня станет две теплицы — для пасленовых и для тыквенных.