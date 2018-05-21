Глава Минздрава назвала мифы о лечении ожогов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что даже серьезный ожог может быть почти безболезненным, если правильно подойти к его лечению. При этом Супрун констатировала: многие популярные домашние методы лечения ожогов вредны. Если вы получили ожог, не спешите лечить его так называемыми народными способами — в первую очередь нужно оказывать адекватную помощь, заявила Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке. Исполняющая обязанности министра здравоохранения отметила, что ожоги нельзя лечить растительным маслом, сметаной или листьями алоэ. Также не нужно прикладывать к ране лед, обрабатывать место ожога кремами или какими-то жирными веществами. Супрун порекомендовала снять одежду или украшения вблизи пострадавшего от ожога участка. Действуйте аккуратно: прилипшие к ране вещи отрывать ни в коем случае нельзя. Саму область ожога необходимо прикрыть стерильной повязкой. При ожогах на лице или глазах, необходимо посадить человека, добавила Ульяна Супрун. По ее словам, такая мера позволяет уменьшить отечность, которая усиливается от лежачего положения тела.

«Дайте пострадавшему воды, чтобы уменьшить интоксикацию организма. Можно принять обезболивающее, например парацетамол или ибупрофен, которые смогут облегчить болевые ощущения», — поделилась еще одним советом исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ульяна Супрун очень активно ведет просветительскую работу в соцсети. Она уже не раз выступала с разоблачением разных мифов о лечении и профилактике болезней. Так, недавно Супрун поделилась мнением о том, как нужно все-таки пить воду и призвала не доверять известным в этой области теориям. Также, как писал МедикФорум, Супрун называла маркетологической выгодой существование некоторых заболеваний.