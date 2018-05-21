Теплица от идеи до воплощения. Открой теплицу, закрой gestalt!

Моя теплица, результат

Экспериментально-феноменологический подход во всех моих дачных начинаниях не обошёл стороной и мою теплицу. От идеи до воплощения, всё расскажу и покажу здесь.

Моя теплица ночью

В начале мая прошлого года мы задумались о теплице всерьёз. К тому моменту моя семья уже год как отказалась от животного белка, стараясь максимально наполнять свой рацион сырой растительной пищей. Каждое утро начинать с зеленого коктейля из множества салатных разновидностей и дикоросов оказалось не только приятно и полезно, но и уже жизненно необходимо!

Не долго думая, но долго готовясь, мы взялись за дело! Перво-наперво, мы сделали чертеж будущего творения. Так, размер нашей теплицы составил следующие параметры:

ширина — 3, 6 м;длина — 6 м;высота — 2,7 м.

Нам хотелось максимально органично вписать теплицу в окружающее пространство, поэтому пришлось учесть и размер участка, и возможность освещения в течение дня, ну и, конечно, наши строительные возможности. Материал, из которого сделана наша теплица, — списанные стеллажи, а также пригодились наши оч.умелые ручки и энтузиазм.

Делаем каркас

Мы резали, пилили, подгоняли по размеру и уровню, считали дырочки и палочки, развлекались, как могли.

Готовим основания для установки в грунт

Все несущие конструкцию столбики были забетонированы, чтобы я в порыве новых идей уже не смогла сказать: «А давайте-ка переставим нашу теплицу… по фэн-шуй!». А ведь я могу!

Часть каркаса готова

Ждем когда застынет бетон и продолжим работу

Долго ли, коротко ли, но дошли мы, наконец, нет, не до ручки и даже, не до крыШки, а до высот и просторов, где руки-крылья и хочется летать!

Делаем крышу

Каркас крыши

Итак, на улице 7 мая 2017 года, и мы доделываем каркас крыши.

Приятно смотреть из окна на результат работы

Тем временем, у меня уже проклюнулись приморские кедры, хороший знак, подумали мы, время ускоряться!

Малыши кедрики

Для того чтобы покрыть теплицу поликарбонатом, нам пришлось добавить множество дополнительных перекладин. Их выпиливание заняло очень много времени.

Дополнительные перекрытия на теплицу

Дополнительные перекрытия крепятся на специальные заклёпки специальным заклёпочным аппаратом. Если что, я внизу — подаю заклёпки. Это очень ответственная работа, хочется заметить!

Клёпаем

Итак, каркас готов. Наверное, не сразу, но кто-то уже заметил, что у теплицы есть небольшой вынос — знаете, как в доме открытая веранда под крышей. Это мне бонус, чтобы не мокнуть, когда пойдет дождь. Так приятно!

Готов каркас каркас

Крышу мне крыл Человек-Паук. Поликарбонат для крыши, десяточка.

Человек-паук

Человек-паук

Когда мы крепили поликарбонат, то намечали отверстия и вкручивали шурупы, которые использовали для крепления металлочерепицы, чтобы потом по этим уже выверенным меткам доустановить специальные клипсы — прокладки, уплотняющие соединения и не дадующие треснуть месту крепежа.

Работы на высоте

На боковые стороны мы установили самый экономичный и недорогой поликарбонат, четвёрку. Дополнительные перегородки позволили плотно прикрепить листы.

Кроем стены

Так сейчас выглядит моя тепличка. В ней мне удалось вырастить не только помидоры, но и виноград из косточек, несколько дынек и арбузик. В этом году тепличка отдана под бахчевые полностью, все мои экзистенциальные:-) эксперименты можно увидеть здесь, пройдя по ссылке, нажав зеленую кнопку: Бережное

Моя теплица, результатМоя теплица, результат

И ведь да, этой весной у меня появилась фитолампа и ИК-обогреватель, что позволило раньше обычного посадить зеленушку и удивить соседей, которые долгое время гадали, что это у меня в теплице происходит по ночам, когда зажигается свет. Световое шоу приходят посмотреть из любопытства соседи из другого садоводства, а когда узнают, что у меня в теплице не помидоры, а арбузы и виноград, то даже не верят, просят показать. Мама зовет меня Мичуриным после очередных экспериментов с прививкой бахчевых. Теперь вот и не знаю, куда помидоры высадить, может, привить на картофель…:-)))

Главный секрет любых экспериментов на даче, на мой взгляд, это не бояться и верить в то, что вы делаете, получать удовольствие от процесса и радоваться результату. Делайте всё с душой и вместе, и тогда всё будет расти и строиться!

Обнимаю вас из Новгорода! Хороших всем урожаев!