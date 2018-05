Вместо кукол и игрушек — кисти и палетки: топ самых юных бьюти-блогеров планеты

Сегодня бьюти-блогером может стать любой — было бы желание! И неважно, сколько тебе лет: если есть талант и ты любишь все, что связано с миром красоты, делись этим у себя в Instagram, собирай лайки и «копи» подписчиков! В доказательство вот тебе подборка блогеров младше 10 лет! У этих крошек действительно есть чему научиться!

Самия Али, 3 года (133 тыс. подписчиков)

17 Сен 2017 в 8:53 PDT Эта трехлетка делает забавные обзоры на косметические новинки и бестселлеры. Ее самое популярное видео — макияж с косметикой из коллекции Рианны Fenty Beauty. Певице насколько понравился отзыв малышки, что она тут же подписалась на нее и вступила в число фанатов Самии!

23 Авг 2017 в 5:20 PDT Чарли всего пять лет, но она уже вовсю записывает видеоуроки по макияжу и делает полноценные обзоры на косметику. Она совсем не стесняется камеры и ведет себя непринужденно, как настоящий эксперт в мире красоты. Она точно знает, как и чем замаскировать круги под глазами, куда наносить праймер и зачем закреплять макияж фиксатором. Кстати, в одном из своих видео она заявляет: «Я сделаю макияж лучше, чем ты!» Учитывая, как профессионально она управляется с кисточками, мы даже не будем спорить.

Аима, 4 года (178 тыс. подписчиков)

Аиме всего четыре года, а она уже профессионально может выполнять макияж! Все этапы нанесения она снимает на камеру и выкладывает видео в YouTube. А еще она умеет делать домашние маски для волос: видео с приготовлением кокосовой смеси — полный восторг! Кстати, такая маска пригодится всем девушкам вне зависимости от возраста.

Молли и Джон Маккатчен, 6 лет и 4 года (103 тыс. подписчиков)

6 Янв 2018 в 9:08 PST Эти малышки пока не ведут свою личную страничку в Instagram, их видео и фотографии выкладывает на свою страничку мама — Кортни Маккатчен (тоже блогер). Девочки с удовольствием повторяют бьюти-трики мамы и строго соблюдают технику нанесения макияжа. И надо отдать должное, у них неплохо получается делать контуринг и красить ресницы.

Камилла, 5 лет (207 подписчиков)

https://www.youtube.com/watch?v=_3_Or2ukx_M Камилла живет под Казанью вместе с родителями и братиком Искандером. Юная блогерша пока не умеет сама монтировать видео и выкладывать их в Сеть — в этом ей помогают мама и папа. А вот делать макияж и плести косы — пожалуйста. Кстати, судя по количеству видео с укладками, Камилле особенно нравится именно hair-направление.

Йоша, 5 лет (91 тыс. подписчиков)

Как и любая девочка, Йоша обожает тестировать мамину косметику, и все это она с удовольствием снимает на видео, делится впечатлениями и показывает, как смешно она умеет краситься! Самое забавное видео — в котором малышка пытается сделать макияж маме.

