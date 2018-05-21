Как я строила теплицу своими руками — точнее руками брата и отчима

тепличка

Поликарбонатные теплицы давно и прочно заняли свое место на многих дачных и приусадебных участках.

Я мечтала о теплице много лет, особенно обострялось мое желание раз в несколько лет, когда старая пленочная теплица приходила в негодность и приходила пора ставить новую. К весне прошлого года у меня скопилось немного деньжат. Ну как немного — чуть больше моей зарплаты. Так как я не совсем нормальная девочка, то деньги решила потратить не на обновки, не на ремонт, а на теплицу. До этого всю зиму я изучала сайты, предлагающие различные варианты теплиц, а также читала материалы о постройках теплиц своими руками. …В общем, теплицу я решила не покупать, а строить своими руками. Своими — значит руками брата и отчима.

Основу решили делать не из металла, а из дерева. Во-первых, так гораздо дешевле, так как материал можно абсолютно бесплатно раздобыть на свалках отходов от пилорам. Во-вторых, почитав отзывы и поговорив с владельцами теплиц, я сделала вывод, что в среднем поликарбонат служит не больше, чем прослужит деревянная конструкция.

Ну и началось потихоньку. Мы привезли со свалки деревянные бруски различной толщины. Мои мужики разметили на земле примерный размер теплицы по фронтону. Ширину теплицы я изначально решила делать стандартной — 3 м. Длина у нее всего 4 м, так как больше не позволяло свободное место на участке. Ну а с высотой определялись «на земле».

Мужики мои изначально сделали высоту в коньке очень небольшой, сантиметров 30. Но когда я это увидела, то сразу подняла бруски повыше раза этак в два. Во-первых, затем, что собиралась выращивать в теплице высокорослые томаты, а во-вторых — чтобы зимой лучше скатывался снег.

Дальше — дело техники. Бруски разрезали по размерам, и я обработала их пропиткой. Когда все высохло, на земле собрали саморезами крышу и сразу накрыли ее поликарбонатом. Затем взялись за сборку каркаса. Нижние бруски выставили строго по уровню. По углам прикрепили железяки и закопали их в землю, чтобы мою теплицу никакой ветер не унес к соседям или в лес.

Самое тяжелое в работе было поставить крышу на опоры. Но с этим мы справились всем миром — брат, отчим, я и сын. Потом уже все было очень просто и быстро: зашили стены и бока поликарбонатом и почти готово.

У моей теплицы нет форточек, но есть две широкие двери друг напротив друга. Одна дверь открывается снаружи, вторая — изнутри. На них прикручены новенькие беленькие ручки и шпингалеты.

это дальняя дверь, она открывается изнутри

Внизу теплицы по всему периметру остались довольно приличные щели между поликарбонатом и землей.

Я купила 2 листа плоского шифера, отчим разрезал их по размерам, а затем я закрепила их по периметру, плотно прижав к стенам теплицы и засыпав с наружной стороны землей.

Ну вот, сама теплица и готова. Теперь мне оставалось только обустроить ее внутри по своим планам. Я изначально решила, что грядок у меня будет три, с размерами мне помогли определиться наши дорогие семидачники, делившиеся своим опытом и фото в комментариях. Дальше я уже делала все сама, без бензопил, саморезов и шуруповертов. Ножовкой напилила доски и бруски по размерам. Каркас центральной грядки сбила гвоздями на огороде, а затем затащила в теплицу и установила по центру. Бруски не только скрепляют доски, они еще сантиметров на 10-15 заглублены в почву. Боковые гряды я отгородила только со стороны проходов длинными досками, но к ним также прибила несколько брусков, которые тоже заглубила в землю.

И осталась у меня одна проблема — где взять землю, чтобы засыпать гряды. На участке не возьмешь, так как получатся ямы. Да и слой плодородной почвы на моем песчаном участке невелик.

В общем, я загрузила в машину ведра и тазы и поехала по полям… Когда-то давно через дорогу от маминого дома было огромное обработанное поле, поделенное на участки, где жители села сажали картошку и зерновые. Но уже несколько лет многие участки стоят заброшенные, зарастают березками, соснами и просто травой. На чужом обработанном участке как-то «воровать» землю неловко. В общем, кое-как по обочинам полей я насобирала несколько ведер земли. Добавила немного перегноя, привезенного от мамы. Выбрала землю с дорожек в теплице.

Ну, вроде, готово. Гряды засыпались не до самого края ограждений, но достаточно.

вид грядок от входа

вот здесь видна также боковая грядка

Вверху теплицы отчим прикрутил мне несколько длинных брусков по всей длине теплицы. На них я привязала шпагат, чтобы впоследствии подвязывать помидоры.

2 бруска над центральной грядкой со свисающими кусками шпагата

брусок со шпагатом над боковой грядкойА вот таким образом я намечаю сорта помидоров: из остатков пластика сын напилил мне таблички, и на них я маркером пишу названия. Как вы видите, эта табличка служит мне второй год — старое название зачеркнуто, сверху написано новое.

а вот таким образом я намечаю сорта помидоров: из остатков пластика сын напилил мне табличек и на них я маркером пишу названия. как вы видите, эта табличка служит мне второй год — старое название зачеркнуто, сверху написано новое. шпагатом привязываю метку к колу, а затем этим же шпагатом прихватываю стволик помидора

Шпагатом привязываю метку к колу, а затем этим же шпагатом прихватываю стволик помидора.

между кустами томатов уложены бутылки с водой. за день они нагреваются, становятся довольно горячими, а ночью отдают свое тепло теплице.

Между кустами томатов уложены бутылки с водой. За день они нагреваются, становятся довольно горячими, а ночью отдают свое тепло теплице.

Моя тепличка служит мне второй год! Я до сих пор еще приплясываю вокруг нее, не могу нарадоваться, что она у меня есть! А можете представить, что было со мной первые недели после ее постройки?

А вот это чудо я увидела сегодня, когда делала фото для поста — первые томатики Спрут сливка в этом году!А вот это чудо я увидела сегодня, когда делала фото для поста — первые томатики 'Спрут сливка F1' в этом году!

Спасибо за терпение всем, у кого хватило его прочесть до конца!