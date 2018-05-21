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«Незнайку на Луне» нарисовали в десятках разных стилей
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«Незнайку на Луне» нарисовали в десятках разных стилей 

Tlum.ru 43 минуты назад
Фото: Tlum.ru
По «Незнайке на Луне» выпустили потрясающий коллаб. Коллаб — это совместная художественная работа нескольких авторов. В данном случае над роликом потрудились 45 художников-мультипликаторов.
Каждый из них нарисовал несколько кадров или фон для мультфильма «Незнайка на Луне». Тут и аниме, и 3D, и упрощенная рисовка, и… В общем, тут очень много разных стилей. Легче один раз посмотреть, чем пытаться объяснить словами.
Источник: Fedor Comix
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