«Незнайку на Луне» нарисовали в десятках разных стилей

По «Незнайке на Луне» выпустили потрясающий коллаб. Коллаб — это совместная художественная работа нескольких авторов. В данном случае над роликом потрудились 45 художников-мультипликаторов.

Каждый из них нарисовал несколько кадров или фон для мультфильма «Незнайка на Луне». Тут и аниме, и 3D, и упрощенная рисовка, и… В общем, тут очень много разных стилей. Легче один раз посмотреть, чем пытаться объяснить словами.

Источник: Fedor Comix

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